Berlin. Anne Hathaway ist sicher: Liebe wird in vielerlei Hinsicht unterschätzt. Im Interview verrät sie, welche Frage ihr zu peinlich ist.

Um Anne Hathaway ist es nach ihrem Auftritt bei der Berlinale 2023 etwas ruhiger geworden. Immerhin gibt es jetzt die Oscarpreisträgerin, die mit Filmen wie „Der Teufel trägt Prada“ berühmt wurde, in einem neuen Film zu erleben – der romantischen Komödie „She Came To Me“, die ab 15. Januar als Video-on-Demand auf Kanälen wie Apple TV verfügbar ist. Im Interview erklärt die 41-Jährige ihre Sicht auf die Romantik, ihr Verhältnis zur Ordnung und weshalb die Frage nach ihrem Oscar eine hoch persönliche Angelegenheit berührt.