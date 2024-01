Berlin. 2023 war ein Jahr der Wetter-Extreme. Ein besonderes Phänomen könnte dafür sorgen, dass auch dieses Jahr neue Negativrekorde fallen.

Hitze, Hochwasser, Stürme und Hagel – 2023 war ein Jahr der Wetter-Extreme. Die Folgen der Klimakrise waren weltweit zu spüren: Auf Sardinien erreichten die Temperaturen im Juli fast 50 Grad, im August wüteten verheerende Waldbrände in Griechenland, im September starben Tausende Menschen in Libyen bei einer schrecklichen Starkregen-Katastrophe. In Deutschland führte Starkregen zu den aktuellen,bedrohlichen Hochwassersituationen in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. Solche Extremereignisse seien leider das neue Normal, wie der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, schon im Sommer sagte. Drastische Klimaschutzmaßnahmen seien nötig.