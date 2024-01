Berlin. Großes Insekten-Fressen im Dschungel: Auch 2024 schaut sich das deutsche Fernsehpublikum das gerne an. Wer dieses Mal dabei ist.

Das Dschungelcamp ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ab Freitag, dem 19. Januar, läuft der Klassiker „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wieder bei RTL – es ist die 17. Staffel. Camp-Bewohner wie Fußballer David Odonkor, No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska, Influencer twenty4tim, Model Cora Schumacher und Schauspieler Heinz Hoenig versprechen viel Lästerstoff aus Australiens Dschungel. Das Finale steigt am 4. Februar.

Die Kandidaten des Dschungelcamps 2024 – ganze Liste

Heinz König (Schauspieler)

Cora Schumacher (Model und RealityTV-Teilnehmerin)

Twenty4tim (Influencer und TikToker)

Anya Elsner (Kandidatin von „Germanys Next Topmodel“ 2023)

Felix von Jascheroff (GZSZ-Darsteller)

Sarah Kern (Designerin, Unternehmerin und Model)

Leyla Lahour („Der Bachelor“, „Ex on the Beach“, „Bachelor in Paradise“)

Kim Virginia Hartung („Der Bachelor“, „Temptation Island“, „Bachelor in Paradise“)

Lucy Diakovska („No Angels“)

David Odonkor (Ex-Fußball-Nationalspieler)

Mike Heiter (Reality TV-Star, Rapper)

Fabio Knez („Make Love, Fake Love“, „Are You The One – Realitytstars in Love“)

Schauspieler Felix von Jascheroff (Archivfoto vom 10.05.2022, oben, l), Schauspieler Heinz Hoenig (Archivfoto vom 23.09.2020, unten, l), Designerin Sarah Kern (Archivfoto vom 17.09.2023, Mitte, oben), Influencer twenty4tim (Archivfoto vom 26.04.2022, M), David Odonkor (Archivfoto vom 24.06.2021, Mitte, unten), Lucy Diakovska (Archivfoto vom 09.02.2023, oben, r) und Cora Schumacher (Archivfoto vom 31.08.2018). © DPA Images

An den drei ersten Sendetagen (19., 20., 21. Januar) zeigt RTL seine Dschungelshow in der Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr. Eine weitere Primetime-Sendung gibt es auch am zweiten Dschungel-Sonntag (28. Januar). An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Publikum um 22.15 Uhr, wie RTL am vergangenen Dienstag mitteilte.

dpa/fmg