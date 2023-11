Berlin. Der „Tagesthemen“-Moderator spricht über Meinungsdebatten, Gefahren in den sozialen Medien und die Schlagkräftigkeit seiner Frau.

Der „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni wagt ein neues, ehrgeiziges Diskussions-Format. In „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ (nächste Folge am 29. November um 22 Uhr im WDR und NDR) können 100 Teilnehmer aus der Bevölkerung zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen. Im Interview erklärt der 49-Jährige auch, wie es mit dem Meinungsaustausch bei ihm in der Familie aussieht und welche Sorgen ihm dabei die sozialen Medien bereiten.