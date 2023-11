Nassau. Drama in der Karibik: Eine Deutsche wurde bei einem Tauchgang von einem Hai attackiert. Seitdem wird die 47-Jährige vermisst.

Eine Deutsche Urlauberin ist vor den Bahamas von einem Hai angegriffen worden. Seitdem wird die 47-Jährige vermisst. Wie mehrere lokale Medien berichten, nahm die Frau am Mittwochvormittag (Ortszeit) an einer Tauchexkursion teil. Dabei wurde sie den Berichten zufolge von dem Hai attackiert. Kurz nach der Attacke soll sie noch einmal an der Wasseroberfläche gesehen worden sein.

Mittlerweile gilt die Touristin jedoch als vermisst. Die Suche nach ihr wird fortgesetzt. Lediglich ihr Tauch-Equipment soll gefunden worden sein.

Die Bahamas sind bei Tauchern sehr beliebt. Viele Unternehmen werben sogar damit, vor Ort mit Haien tauchen zu können – jedoch unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Genauere Umstände des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.

fmg