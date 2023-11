Berlin. Gefälschte Ozempic-Pens könnten auch in Deutschland im Umlauf sein. Was Behörden raten und welches Medikament ebenfalls betroffen ist.

Jede Woche eine Spritze und die Pfunde purzeln – diese Aussicht ist es, die in den vergangenen Monaten einen Ansturm auf das Arzneimittel Ozempic ausgelöst hat. Das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid wurde zur Behandlung von Diabetes-Typ-2 entwickelt, der sogenannten Altersdiabetes, und ist offiziell nicht als Abnehmmittel zugelassen. Doch wegen des enthaltenen Wirkstoffs, der Prominenten wie Elon Musk und Kim Kardashian beim Abspecken geholfen haben soll, wurde es in den vergangenen Monaten als Abnehm-Wunderwaffe gefeiert. Immer mehr Ärzte verschreiben das rezeptpflichtige Medikament Patienten – teils mit nur leichter Diabetes –, denen es gegen überschüssige Pfunde helfen soll. Die Nachfrage ist so groß, dass Mediziner um die Versorgung von Diabetes-Patienten bangen, die das lebenswichtige Medikament brauchen.

Kriminelle haben sich die hohe Nachfrage nun zunutze gemacht: Behörden warnen vor gefälschten Ozempic-Pens, deren Anwendung für gesunde Menschen lebensgefährlich sein kann. Eine 31-Jährige aus Salzburg soll Mitte Oktober Opfer einer solchen Fälschung geworden sein, wie die österreichische Arzneimittelbehörde mitteilte. Nach der Einnahme musste sie mit Krampfanfällen und Unterzuckerung auf der Intensivstation behandelt werden. Das falsche Medikament habe sie nach ersten Erkenntnissen von einem Salzburger Schönheitschirurgen erhalten. Und sie ist nicht der einzige Fall in Österreich.

Hersteller warnt auch vor Fälschung dieses Medikaments

Doch was ist so gefährlich an den falschen Arzneimitteln? Das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) nimmt an, „dass im Produkt fälschlich Insulin anstelle des Wirkstoffs Semaglutid enthalten war“. Bei Nicht-Diabetikern sorgt eine Insulinspritze für einen plötzlichen Abfall des Blutzuckers, der zum Tod führen kann.

Originalhersteller des Arzneimittels ist das dänische Unternehmen Novo Nordisk, das jüngst auch vor Fälschungen des Medikaments Saxenda gewarnt hat. Das Arzneimittel ist von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zur Behandlung von Menschen mit Übergewicht zugelassen. Der darin enthaltene Wirkstoff Liraglutid gleicht laut Hersteller einem natürlich vorkommenden Hormon, das nach Mahlzeiten im Darm freigesetzt wird. Das Medikament mindert den Appetit und hilft so beim Abnehmen.

So erkennen Patienten das gefälschte Ozempic

Laut Hersteller ist anzunehmen, dass es sich auch bei den gefälschten Saxenda-Medikamenten um Insulin-Pens handelt. Die gefälschten Ozempic- und Saxenda-Medikamente sind anhand ihrer Umverpackung nur schwer vom Original zu unterscheiden.

Woran Sie die gefälschten Medikamente erkennen:

Im Gegensatz zum originalen hellblauen Ozempic-Pen hat der Fake-Pen eine dunklere blaue Farbe .

. Ozempic- und Saxenda-Pens besitzen Dosierringe, mit denen festgelegte Dosen in der Dosisanzeige eingestellt werden können. Für Ozempic sind das 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg; für Saxenda 0,6 mg, 1,2mg, 1,8 mg, 2,4 mg und 3 mg. Eine abweichende Dosierungsangabe kann auf Fakes hindeuten.

in der Dosisanzeige eingestellt werden können. Für Ozempic sind das 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg; für Saxenda 0,6 mg, 1,2mg, 1,8 mg, 2,4 mg und 3 mg. Eine abweichende Dosierungsangabe kann auf Fakes hindeuten. Beide Pens behalten bei der Dosis-Einstellung ihre Form und Größte bei, während bei einer bekannten Fälschung beim Einstellen der Dosis eine Skala von 0 bis 80 mg hervortritt.

Was Sie tun sollten, wenn Sie glauben, eine Fälschung bekommen zu haben

Wichtig zu wissen: Ozempic und Saxenda sind in Deutschland nur auf Rezept erhältlich. Wer die Medikamente also von einem Arzt ohne Hausapotheke oder im Internet ohne Rezept bezieht, sollte misstrauisch werden. „Es wird dringend empfohlen, Arzneimittel nur in zugelassenen

zu erwerben“, so das Bundeskriminalamt.

Falls Sie glauben, einen Fake erhalten zu haben:

Bringen Sie das Medikament mit Umverpackung in eine Apotheke oder Arztpraxis. Die Mitarbeiter können dann das Arzneimittel überprüfen und eine Fälschung gegebenenfalls den Behörden melden.

Fälschungen könnten auch in Deutschland kursieren

Novo Nordisk teilt mit, es sei derzeit nicht auszuschließen, dass die Ozempic- und Saxenda-Fälschungen in mehreren Ländern auf legalen und illegalen Wegen verbreitet wurden. Vorfälle mit Saxenda sind in Österreich bislang nicht bekannt, wie die dortige Arzneimittelbehörde am Dienstag mitteilte. Zu den laufenden Ermittlungen im Fall der gefälschten Medikamente könne man keine weiteren Angaben machen, hieß es auf Anfrage vom österreichischen Bundeskriminalamt: „Wir stehen eng im Austausch mit den Gesundheitsbehörden und der Staatsanwaltschaft, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären.“

Derweil sind auch die Behörden in Deutschland alarmiert: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) warnt auf seiner Website, „dass sich gefälschte Arzneimittel in Deutschland in der Vertriebskette befinden“ könnten. Im Großhandel habe man bereits Ozempic-Fakes identifiziert. Hospitalisierungen oder gar Todesfälle im Zusammenhang mit Ozempic-Fälschungen sind laut BKA bislang in Deutschland nicht bekannt. Auf die Frage, welche Mengen der gefälschten Pens in Deutschland vermutet werden oder was unternommen wird, um diese aus dem Verkehr zu ziehen, konnte die Behörde aus „polizeitaktischen“ Gründen keine Auskunft geben; ebenso wenig zum Ursprung der Fakes.

Ozempic: Daher kommt der Hype um das Medikament

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) in Amsterdam hatte bereits Mitte Oktober vor den gefälschten Ozempic-Medikamenten gewarnt. Die Spritzhilfen mit Labels in deutscher Sprache stammten von Großhändlern in Österreich und Deutschland, heißt es auf der Homepage. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) hat seit Januar dieses Jahres 369 potenzielle Fälschungen von Ozempic®-Pens beschlagnahmt. Das berichtet die Apotheker-Zeitung.

Der Pharmakonzern Novo Nordisk teilt derweil mit, jeden Fall von Fälschungen sehr ernst zu nehmen: Externe Experten seien längst damit beauftragt, illegale Plattformen und Täter zu identifizieren. Novo Nordisk produziert auch die Abnehmspritze Wegovy, die seit Juli in Deutschland erhältlich ist. Wie in Ozempic ist auch in Wegovy Semaglutid enthalten, wenn auch deutlich höher dosiert. Die offizielle Abnehmspritze kostet mit rund 42 Euro pro Stück jedoch mehr als doppelt so viel wie das Diabetiker-Medikament für 18 Euro. Auch dadurch erklärt sich die große Nachfrage nach Ozempic zum Abnehmen. Die Kosten für das Mittel werden von der Krankenkasse getragen, wenn Patienten eine Diabetes-Erkrankung nachweisen können, ansonsten wird ein Privatrezept ausgestellt. Die Kosten für Wegovy werden dagegen nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen.