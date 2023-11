Australien. In Australien soll ein Surfer bei einer grausamen Hai-Attacke ums Leben gekommen sein. Die Polizei sucht nach dem Leichnam.

In Australien kam es zu einer Hai-Attack, bei der ein Surfer vermutlich ums Leben gekommen ist. Die australische Polizei sucht aktuell nach der vermissten Leiche. „Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden und die Suche wurde heute früh wieder aufgenommen“, erklärte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Mittwoch. Der 55-jährige Surfer war am Dienstagmorgen in der Nähe des beliebten Surfreviers Granites Beach verschwunden. Augenzeugen sollen die Hai-Attacke beobachtet haben.