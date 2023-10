Berlin. In Cannes triumphierte sie mit zwei Filmen und könnte mit ihnen ins Oscar-Rennen gehen. Ein Gespräch mit Schauspielerin Sandra Hüller.

Auf dem Filmfestival in Cannes war Sandra Hüller mit gleich zwei Filmen vertreten. Und beide gewannen die Hauptpreise: „Anatomie eines Falls“ von Justine Triet die Goldene Palme und „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer den Großen Preis der Jury. Ein großer Erfolg für die Schauspielerin, nachdem „Toni Erdmann“ vor sieben Jahren in Cannes als großer Favorit galt und dann doch leer ausging. Jetzt werden Sandra Hüller sogar Oscar-Chancen eingeräumt, sowohl für die beste Hauptrolle („Fall“) wie für die beste Nebenrolle („Zone“). Wir haben die 45-Jährige dazu im Dorint Hotel gesprochen. Etwas übermüdet, hat sie doch am Abend vorher noch Theater in Bochum gespielt und kam erst morgens um vier Uhr in Berlin an.