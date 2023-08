Braunschweiger Fan: Wacken-Festival versinkt im Schlamm

Marcus Behrens (33) aus Braunschweig reist seit 2010 regelmäßig zum Wacken-Festival. So schlammig und verregnet wie dieses Jahr war es nur 2015, erinnert er sich. Das Foto zeigt ihn direkt nach der Ankunft.

Marcus Behrens aus Braunschweig ist eingefleischter Wacken-Fan. Seit 2010 reist er jedes Jahr zum kultigen Heavy-Metal-Festival in den hohen Norden. Er hat - mit Ausnahme der Zeit während der Corona-Pandemie - noch kein Open Air ausgelassen: Hitze, Regen, Kälte - alles schon dabei gewesen.

Doch diesmal ist schon die Anreise eine Herausforderung, wie er am Dienstag berichtet. „Es ist das totale Chaos hier, auf einigen Wegen geht gar nichts mehr.“ 85.000 Menschen wollen ab Mittwoch beim Wacken-Festival feiern, doch auch am zweiten Anreisetag gilt ein Anreisestopp wegen des Dauerregens.

Veranstalter raten, vorerst nicht nach Wacken zu fahren

Ohne Gummistiefel geht auf dem Festival-Gelände in Wacken gar nichts. Da weiter Dauerregen angesagt ist, bangen die Fans, ob das Open Air tatsächlich am Mittwoch starten kann. Foto: Marcus Behrens/privat

„Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“, heißt es auch am Nachmittag noch auf der Webseite des Festivals. Regenmengen von rund 40 Litern pro Quadratmeter in den letzten 24 Stunden haben Wege zum Teil unbefahrbar gemacht. Campingflächen, Wiesen - alles steht unter Wasser. „Man steht knöcheltief im Schlamm“, sagt Behrens. „Wir tragen alle Gummistiefel oder sind am besten barfuß unterwegs.“ Wie es weitergeht? Ungewiss.

Auf den Anreisewegen zum Festival-Gelände in Wacken geht gar nichts mehr. Kilometerlang reihen sich Stoßstange an Stoßstange. Foto: Marcus Behrens/privat

Auf den Straßen, die zum Festival-Gelände führen, staut es sich zum Teil kilometerweit. Marco Behrens und seine Freundin Manuela Hill hatten Glück: Sie sind morgens um 5 Uhr in Braunschweig gestartet und gegen Mittag in Wacken angekommen - im Gegensatz zu vielen anderen Heavy-Metal-Fans kamen sie sogar auf ihre Camping-Parzelle, wo sie nun ihr Zelt aufschlagen wollen.

Sie kannten Schleichwege und nahmen bei der Anreise einen Umweg in Kauf. Viele Wagen anderer Festival-Besucher müssen dagegen von Traktoren auf das Gelände gezogen werden. Die Campingplätze seien nicht passierbar, heißt es in der Festival-App sowie auf Social Media.

Bis Samstag sind 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Das Festival, bei dem in diesem Jahr Heavy-Metal-Schwergewichte wie Iron Maiden, Helloween und Megadeth auftreten, ist ausverkauft. Insgesamt sind bis zum 5. August mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant.

Behrens, der sonst als Pflegedienstleiter der Diakoniestation Harz-Heide arbeitet, hatte sich auf die Auszeit und das Feiern mit Freunden gefreut. „Für mich ist es ein Highlight, hier zu campen und neue Leute kennenzulernen“, sagt er. Feiern, Spaß haben, gute Musik hören - das gehört für ihn fest zum Wacken-Programm.

Die Anreise ist zwar geglückt, aber auf dem Festival-Gelände und den Camping-Wiesen stehen die Heavy-Metal-Fans knöcheltief im Schlamm. Foto: Marcus Behrens/privat

Wacken im Ausnahmezustand - nur 2015 sei es ähnlich nass gewesen, erinnert sich Behrens. Die ausgelassenen Schlamm-Partys der Fans damals sind legendär. Diesmal sei es allerdings noch extremer, weil die Anreise so chaotisch läuft, ist sein erster Eindruck.

Die Auskünfte der vor Ort anwesenden Meterologen klingen allerdings wenig optimisch: Es ist weiter mit Massivregen und möglichen Gewittern zu rechnen. Die Fans vor Ort bangen, ob das Festival überhaupt stattfinden kann und machen sich auf alles gefasst. Behrens lässt sich die gute Laune nicht verderben: „Noch geben wir die Hoffnung nicht auf.“