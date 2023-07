Italien: Jugendliche rufen Rettungswagen als Taxi zum Strand

Sengende Sonne, Temperaturen bis zu 35 Grad und weit und breit keine öffentlichen Verkehrsmittel: Als zwei 20-Jährige aus Mailand im Hinterland von Riccione nicht wussten, wie sie zum Strand an der Adria kommen sollten, hatten sie einen Geistesblitz: Warum sich nicht per Krankenwagen ans Meer fahren zu lassen? Die Notrufnummer wird betätigt, ein Schwächeanfall vorgetäuscht und schon geht es mit heulenden Sirenen zur Notaufnahme in Rimini.

Weil der Weg zu weit war: Italiener rufen Rettungswagen

"Leute, wir haben uns auf dem Land verirrt und jetzt lasst uns das wieder in Ordnung bringen, es ist heiß und der Strand ist neun Kilometer entfernt", hört man die beiden jungen Männern in einem Video sagen, in dem sie die Situation dokumentierten und das sie später auf der Plattform Tiktok veröffentlichten. Keiner der beiden hat Lust, den langen Weg bis nach Riccione zu laufen, ein Taxi zu organisieren, ist zu teuer. So wird die Notfallnummer angerufen.

"Ein Freund von mir ist ohnmächtig geworden. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll, er reagiert nicht mehr", erklärt einer der beiden Jugendlichen der verantwortlichen Person am Ende der Leitung. Der angebliche Patient liegt inzwischen auf einer kleinen Mauer und lacht.

Aktion auf Tiktok veröffentlicht

Bei ihrer Ankunft stellen die Rettungskräfte sofort fest, dass die Lage nicht so dramatisch ist, wie der Mann am Telefon geschildert hatte. Alle medizinischen Parameter des angeblich kollabierten "Patienten" sind normal.

Da beide aber beteuern, dass es dem jungen Mann nicht gut gehe, entschließen sich die Rettungskräfte, den jungen Mann und seinen Begleiter zur endgültigen Abklärung ins Krankenhaus nach Riccione zu bringen. In der Notaufnahme verschwinden die beiden aber dann blitzartig. Der Erfolg des Tiktok-Videos der Aktion ist groß.

Italien: Jugendliche wegen falschen Alarm angezeigt

Doch für die jungen Männer hat das Geschehen ein schwerwiegendes Nachspiel. Sie wurden von den Gerichtsbehörden angezeigt und werden sich demnächst wegen Unterbrechung des öffentlichen Dienstes und vorsätzlicher Auslösung falschen Alarms vor Gericht verantworten müssen.

Die Gesundheitsbehörden reagierten empört auf das Tiktok-Video: Es handle sich um einen "in keiner Weise zu rechtfertigenden Vorfall", betonte der Leiter der örtlichen Notfallzentrale. Er beklagte eine Verhöhnung der Rettungskräfte, unter anderem gerade in einer Zeit, in der sie wegen der großen Hitze und der hohen Zahl an Urlaubern in Riccione schwer belastet seien.

Italienern droht womöglich Haftstrafe

Besonders zu bedenken sei auch die Tatsache, dass eine Person vielleicht gerade in jenen Momenten, in denen dieser "Fake-Einsatz" abgewickelt wurde, wirklich medizinische Hilfe dringend hätte benötigen können, kritisierte der Leiter der Einsatzzentrale, Maurizio Menarini.

Er sprach von einem "schändlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Verhalten der beiden Männer". Im Falle eines Schuldspruchs riskieren die beiden 20-Jährigen hohe Geldbußen und sogar eine Haftstrafe.

