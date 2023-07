Mallorca: Gewalt-Exzess am Ballermann – Deutsche verprügelt

Am Ballermann auf Mallorca sollen Türsteher mehrere deutsche Touristen verprügelt haben.

Prügel-Attacke Gewalt auf Mallorca: Deutsche am Ballermann verprügelt

Mallorca und vor allem der Ballermann sind für Exzesse bekannt. Doch eigentlich sind es die Alkohol-Exzesse saufwütiger Party-Touristen, die in spanischen und auch in deutschen Medien für Schlagzeilen sorgen. Nun jedoch ist es zu einem wahren Gewalt-Exzess gekommen. Die Opfer: deutsche Touristen.

Ein Video des Vorfalls, das die "Mallorca-Zeitung" veröffentlicht hat, zeigt brutale Szenen. Zeigen sollen die Bilder, wie Türsteher des Biergartens "Bamboleo" in unmittelbarer Nähe zum berühmten "Bierkönig" mehrere Urlauber attackieren. Einem Mann wird ins Gesicht geschlagen, ein am Boden Liegender wird getreten. Obwohl keine Anzeige erstattet wurde, hat die Polizei am Mittwoch Ermittlungen auf Grundlage des zwei Tage zuvor veröffentlichten Videos aufgenommen.

Gewalt am Ballermann: Regionale Medien berichten von mehr Zwischenfällen auf Mallorca

Die Behörden wollen damit zeigen, dass man solche Zwischenfälle, die sich nach Berichten regionaler Medien am Ballermann zuletzt gehäuft haben, ernst nimmt. Laut "Mallorca Zeitung" handelt es sich bereits um die dritte größere Auseinandersetzung zwischen Türstehern und deutschen Touristen in dieser Saison.

Die Videoaufnahmen sollen vom 15. Juni stammen. Der Zeitung wurden sie jedoch erst kürzlich von einem Zeugen zugespielt. Zu sehen ist darauf auch, wie mit Schlagstöcken bewaffnete Angreifer mehrere Personen durch die Straßen jagen.

Rauchverbot in Ballermann-Biergarten missachtet: Türsteher verprügeln Urlauber

Der Grund für das brutale Vorgehen: Zwei der deutschen Mallorca-Urlauber, mutmaßlich Mitglieder eines Fußball-Vereins aus dem Schwarzwald, sollen das Rauchverbot im Lokal missachtet und auf Ermahnungen des Personals nicht reagiert haben. Die Opfer haben sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert und wurden nach Angaben der Behörden auch noch nicht identifiziert. Vermutlich haben sie Mallorca inzwischen wieder verlassen.

Das erschwert die Ermittlungen. Es sei „schwierig, da wir die Opfer nicht kennen und uns keine Anzeigen vorliegen. Wir müssen nun auswerten, inwiefern Körperverletzung vorliegt“, sagte ein Polizei-Sprecher der "Mallorca Zeitung". Die Opfer werden angehalten, sich bei den Behörden zu melden. Das könnten sie auch in Deutschland tun – der Fall werde dann offiziell weitergeleitet.

Mallorca: Anwohner beklagen schlechtes Benehmen ausländischer Urlauber

Der Biergarten in der sogenannten Schinkenstraße, für das die Türsteher den Berichten zufolge arbeiten, hatte bis Mittwoch auch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) keine Stellungnahme abgegeben. Die "Mallorca Zeitung" will aber erfahren haben, dass das Lokal einen der Männer entlassen habe, der auf dem Video prügelnd zu sehen sei.

Ob die Prügelattacke weitere Konsequenzen haben wird, ist unklar. Fest steht aber, dass die Nerven auf der Insel blank liegen. Erst im Juni hatten der Hotelier- und der Gastroverband sowie der Nachtclub-Zusammenschluss der Playa in einem gemeinsamen Aufruf vor einer "unhaltbaren" und "alarmierenden" Lage gewarnt und von den Behörden härtere Strafen gefordert. Auch der Anwohnerverband des Bezirks S'Arenal, zu dem der Ballermann gehört, beklagt ein zunehmend schlechteres Benehmen vieler ausländischer Urlauber. (fmg/dpa)

