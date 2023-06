Titanic: U-Boot verschollen - „Ich merke jetzt, was ich für ein Glück hatte“

Berlin. Arthur Loibl tauchte 2021 mit der Titan zur Titanic. Er erzählt von Erfahrungen an Bord und seinen Bekannten, die nun vermisst werden.

Die Küstenwachen Kanadas und der USA haben am Dienstag weiter fieberhaft nach einem verschollenen Mini-U-Boot gesucht, das am Sonntagmorgen zu einem Tauchgang zum Wrack der "Titanic" gestartet war. An Bord des Tauchboots befinden sich fünf Menschen, darunter der britische Milliardär Hamish Harding sowie der prominente pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen Sohn. Die Suche ist ein Wettlauf gegen die Zeit - das U-Boot hatte bei seinem Aufbruch Sauerstoff für etwa vier Tage.

Wettlauf gegen die Zeit bei Suche nach vermisstem U-Boot am Titanic -Wrack

Wettlauf gegen die Zeit bei Suche nach vermisstem U-Boot am "Titanic"-Wrack

Verschollenes U-Boot Titanic: „Ich merke jetzt, was ich für ein Glück hatte“

Auf dem Weg zur vor mehr als 110 Jahre gesunkenen Titanic ist ein U-Boot mit Touristen verschollen

Die Suche nach dem U-Boot gestaltet sich schwierig

Ein Deutscher hat den gleichen Tauchgang vor ein paar Jahren gemacht. Er schildert die Momente des Tauchgangs

„Ich hoffe, dass sie rauskommen. Aber ich glaube nicht wirklich daran“. Arthur Loibl seufzt, und denkt an die Besatzung im U-Boot „Titan“. Am Montag verschwand das Touristenboot im Atlantik, auf dem Weg zum Wrack der Titanic. Dasselbe Tauchboot, mit dem Loibl im August 2021 selbst 3800 Meter in Tiefe, zum wohl bekanntesten Wrack der Welt tauchte.

Lesen Sie auch: Expedition verschollen – wie tief liegt die „Titanic“?

„Es ist wahnsinnig eng im U-Boot“, sagt der Unternehmer aus Straubing, „es gibt keinen Stuhl oder so. Man kann nur hocken, und Berührungsängste darf man auch keine haben.“ Platzangst sowieso schonmal nicht. Mit vier anderen Menschen auf engstem Raum, da ist kein Raum für Komfort. „Als wir noch oben waren, war es wahnsinnig heiß im Boot, und bei der Titanic angekommen, hatte es bloß noch vier Grad.“

Auch interessant: Titanic: Vermisstes U-Boot - Suchteams hören offenbar Klopfgeräusche

Verschollenes U-Boot beim Wrack der Titanic: Schon 2021 technische Probleme

Arthur Loibl (r.) aus Straubing ist selbst schon mit der „Titan“ zum Wrack der Titanic getaucht. Damals mit dabei war auch der CEO des Anbieters, Stockton Rush (m.). Er gehört nun zu den fünf Personen, die mit der Titan verschollen sind. Foto: Privat

Und wenn das Boot einmal am Wrack angekommen ist? „Man kann das Wrack durch ein kleines Bullauge sehen, etwa 35, 40 Zentimeter Durchmesser. Da müssen sich die Passagiere abwechseln, es ist ja das einzige Fenster.“ Außen an der Titan sind aber auch Kameras angebracht, sagt Arthur Loibl, mit dem Smartphone oder dem Tablet können sich die Abenteurer einloggen und die Titanic per Video betrachten. Unkomfortabel, eng, heiß und kalt, und dann nur ein kleines Bullauge. War es das wert? „Ja! Das war unheimlich beeindruckend.“ Kaum zu beschreiben, wenn man selbst nicht unten war.

Lesen Sie auch: U-Boot "Titan" wies erschreckende Sicherheitsmängel auf

Ziel der Träume: Durch ein kleines Bullauge konnte Arthur Loibl das Wrack der Titanic aus dem U-Boot „Titan“ bestaunen. Foto: Privat

Nur wenige Tage nach dem Verschwinden wurde bekannt, dass es mutmaßlich technische Mängel an der Titan gab. Erfahrungen mit Problemen an dem hochsensiblen Gefährt hat auch Loibl gemacht. Ein Tauchgang wurde in der Tiefe von 1600 Metern gestoppt, technische Probleme. Auch seine eigene Fahrt mit der fünften und letzten Mission zum Wrack verspätete sich, diesmal war es die Elektrik. Und als es dann endlich ins Wasser ging, riss ein Stabilisierungselement von der Titan ab und musste repariert werden. „Wir sind dabei die ganze Zeit im U-Boot gewesen, sonst hätten wir keine Zeit mehr für den Tauchgang gehabt.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Die Titanic galt bei seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack der Titanic liegt nun in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe dem Heck der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Titan-U-Boot des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Tauchboot wird allerdings seit Montag, 19. Juni, vermisst. Es ist in der Nähe des Schiffswracks verschwunden. Foto: Google/dpa



Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Insgesamt fünf Menschen befinden sich an Bord des Tauchbootes. Die Sauerstoff-Vorräte reichen nur für etwa 96 Stunden. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des vermissten Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise liegen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Unter den wohlhabenden Touristen ist auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An Bord des Bootes befindet sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack gilt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trägt. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An der Rettungsaktion sind mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Retter, die in der Nähe des Wracks der Titanic nach dem Tauchboot suchen, hätten im Suchgebiet "Unterwassergeräusche" wahrgenommen, teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Deutscher kennt zwei der verschollenen U-Bootfahrer in der „Titan“

Name Titanic Baubeginn 31. März 1909 Gewicht 52.310 Tonnen Länge 269 Meter Unglück April 1912

Seit die Titan verschollen ist, hat Arthur Loibl ein mulmiges Gefühl. „Ich merke jetzt, was ich für ein Glück hatte, wieder rauszukommen.“ Eigentlich sind extreme Erlebnisse eine Leidenschaft des Unternehmers. „Ich habe am vergangenen Sonntag noch mit Stockton Rush telefoniert, wir haben über das nächste Abenteuer gesprochen.“

Die Titanic schweißt zusammen: Arthur Loibl (r.) mit dem Titanic-Forscher Paul-Henri Nargeolet im Jahr 2021. Nargeolet ist auch jetzt an Bord des vermissten U-Boots. Foto: Privat

Auch lesenswert: Titanic-Expedition – Das sind die Vermissen im U-Boot

Und das macht Arthur Loibl ein noch flaueres Gefühl in der Magengegend. Denn Stockton Rush, der CEO des Titanic-Touren-Anbieters, war 2021 mit Loibl an Bord der Titan. Genauso wie am Montag. Auch ein anderer von Loibls Titanic-Kameraden: Paul-Henri Nargeolet gilt als Koryphäe des Titanic-Tauchens, seit 1987 war er knappe 40 Mal beim Wrack und brachte auch Gegenstände mit an die Oberfläche. „Er ist eine echte Legende“, sagt Arthur Loibl. Ob er noch einmal mit einem vergleichbaren U-Boot fahren würde? „Nein, das hat mich wirklich abgeschreckt.“