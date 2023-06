Kirmes in Oberhausen: 18-Jähriger stirbt nach Unglück auf dem "Break Dance"

Tragischer Vorfall auf der Fronleichnamskirmes in Oberhausen: Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf der Fronleichnamskirmes in Oberhausen tödlich verletzt worden. Der Sohn einer Schaustellerfamilie wollte am Sonntagabend auf dem Sterkrader Jahrmarkt die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln, wie die Stadt Oberhausen mitteilte. Währenddessen fuhr die als „Break Dance“ bekannte Attraktion der Kirmes an, so dass er vom Drehteller geschleudert wurde. Bei dem Sturz verletze er sich so stark, dass er noch am Unfallort starb.

Polizisten stehen auf dem "Break Dance" Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt im Oberhausener Stadteil Sterkrade. Ein 18-Jähriger wurde hier beim Einsammeln der Fahrchips von dem Fahrgeschäft getötet. Foto: Michael Weber/Wtvnews Oberhausen/dpa

Nach Unfall auf Kirmes: 20 Menschen unter Schock

Notfall-Seelsorger kümmerten sich vor Ort um Fahrgäste und Mitarbeitende des Fahrgeschäfts. Etwa 20 Menschen nahmen nach Angaben der Stadt das Angebot an. Darunter auch Familienangehörige des 18-Jährigen.

Die Unfallstelle wurde der Stadt zufolge abgesperrt, ein Sichtschutz aufgestellt und die Kirmesbesucher umgeleitet. In Abstimmung mit der Polizei und den Schaustellern ließ die Stadt den Kirmesbetrieb am Sonntagabend vorzeitig zu Ende gehen.

Ende der Kirmes noch unklar

„Unsere Gedanken sind bei der Familie des jungen Mannes, für den ein fröhlicher Kirmestag ein so unfassbar tragisches Ende genommen hat“, sagt der Ordnungsdezernent Michael Jehn. „Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Mit dem Ziel einer geordneten Abreise unserer Besucherinnen und Besucher beenden wir die Kirmes heute mit der geordneten Räumung des Geländes.“ Bereits vor der Entscheidung wurden die Musik und störende Geräusche abgeschaltet.

Die örtliche Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Am Morgen war noch unklar, ob die Kirmes am offiziell letzten Tag, Montag, erneut geöffnet wird. Die Sterkrader Fronleichnamskirmes hatte am 7. Juni begonnen und ist nach Angaben der Stadt das größte und beliebteste Volksfest in Oberhausen. (dpa/fmg)