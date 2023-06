Der Erdbeermond leuchtet am späten Abend rötlich über der Landschaft.

Wenn der „Erdbeermond“ am Himmel leuchtet

Dr sogenannte Erdbeermond über der Hafencity in Hamburg.

Der aufsteigende rötliche Vollmond hat am Samstagabend in weiten Teilen Deutschlands Blicke auf sich gezogen. Doch der Name „Erdbeermond“, den der Erdtrabant zu dieser Jahreszeit landläufig bekommt, hat nichts mit der roten Färbung zu tun.

Stattdessen gilt der Begriff für einen Vollmond im Monat Juni - denn in vielen Regionen der Nordhalbkugel ist dies die Reife- und Erntezeit für Erdbeeren. Ein astronomischer Begriff ist „Erdbeermond“ nicht.