Prinzessin Diana: "Schwanensee"-Schmuck wird versteigert – Detail macht Juwelen einzigartig

New York. Ein New Yorker Auktionshaus versteigert im Juni die "Schwanensee"-Halskette von Prinzessin Diana. Die Juwelen haben eine Besonderheit.

Vor 25 Jahren kam die britische Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben. In ihrer Ehe mit Thronfolger Charles brachte sie zwei Kinder zur Welt: William und Harry. AFP stellt die britische Königsfamilie vor.

Die Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey war ein Großereignis. Zahlreiche prominente Gäste wohnten der rund einstündigen Zeremonie bei. Auch seine Ehefrau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Neben der neuen "Queen Consort" ist eine andere Frau aber längst nicht in Vergessenheit geraten: Die am 31. August 1997 tragisch verunglückte Prinzessin Diana. Nach ihrer Scheidung von Charles begann die "Prinzessin der Herzen" eine Beziehung mit Dodi Al-Fayed – einem ägyptischen Filmproduzenten und Unternehmer.

"Schwanensee"-Schmuck von Prinzessin Diana kommt unter den Hammer: Auktionshaus erwartet Millionen-Erlös

Al-Fayed soll Diana auch die sogenannte "Swan Lake"-Kette mit zahlreichen Diamanten und Perlen geschenkt haben. Das Schmuckstück zieren stolze 178 Diamanten und fünf Südseeperlen. Diana hat die Kette bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt vor ihrem tragischen Unfalltod getragen: in der Galavorstellung von "Schwanensee" in der Londoner Royal Albert Hall – daher der Name. Passend zur Kette wurde noch ein Paar Ohrringe angefertigt – diese wurden jedoch erst nach Dianas Tod fertiggestellt.

Name Diana (Princess of Wales) Geboren 1. Juli 1961, Sandringham, Vereinigtes Königreich Verstorben 31. August 1997, Hôpital de la Salpêtrière, Paris, Frankreich Ehepartner König Charles III. (verh. 1981–1996) Kinder Prinz Harry und William (Prinz von Wales)

Das New Yorker Auktionshaus "Guernsey's" kündigt jetzt die Versteigerung beider Schmuckstücke für den 27. Juni 2023 an. Berichten von "Stern" und "Gala" zufolge werden Erlöse zwischen fünf und 15 Millionen Dollar erwartet. Umgerechnet sind das etwa 4,5 und 13,7 Millionen Euro. Die Diamanten kommen in der Summe auf 51 Karat. Angefertigt wurde das Schmuckset vom Kronjuwelier Garrard. Dieser bekam die Halskette nach der Aufführung zurück – wohl, um die passenden Ohrringe anzufertigen.

Die "Schwanensee"-Halskette mit 178 Diamanten und fünf Südseeperlen soll Diana von ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi Al-Fayed geschenkt bekommen haben. Foto: Antony Jones/UK Press/Getty Images

"Schwanensee"-Juwelen von Diana: Faszinierende Geschichte – was die Kette und die Ohringe besonders macht

Vor der Übergabe verunglückten Diana und Al-Fayed in Paris – die fortan als "Schwanensee" bezeichnete Halskette und die passenden Ohrringe kamen in den Besitz von Dianas Familie. Diese erlaubte rund zwei Jahre nach Dianas Tod den Verkauf – ein Teil des Erlöses ging seinerzeit an die Hilfsorganisation UNICEF. Neben Wert und Geschichte macht noch ein weiteres Detail das Schmuckset besonders – es soll der einzige gekaufte Schmuck der Prinzessin gewesen sein.

In ihrer Zeit am Hof soll Diana hauptsächlich geliehenen Schmuck vom britischen Königshaus getragen haben. Der erste Besitzer der Schmuckstücke ist nach Dianas Familie der Unternehmer James McIngvale gewesen. Dieser ließ die Ohrringe und die Kette 2008 abermals versteigern. Seither befinden sich die "Schwanensee"-Juwelen im Besitz einer reichen Familie aus der Ukraine. Nach Informationen von "Stern" unter Berufung auf das Auktionshaus musste sich diese wegen des Krieges in der Ukraine davon trennen.

Ein Teil des Erlöses soll für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.