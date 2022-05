Corona: Omikron BA.2 legt laut RKI weiter zu ++ Beobachtung bei Mischvarianten

Die Subvariante hat in Deutschland etwas zugelegt. Sonst sieht das RKI aber rückläufige Trends in der Corona-Pandemie. Mehr im Blog.

Omikron-Subvariante BA.2 legt weiter zu

Andere Untervarianten bleiben in Deutschland selten, sagt das RKI

Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche laut RKI-Wochenbericht um 19 Prozent gesunken

Rund 15 Millionen Menschen sind laut WHO-Schätzung in der Pandemie gestorben

Omikron-Impfstoffe dürften bis September eine EMA-Zulassung bekommen

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter rückläufig. Am Donnerstag lag die Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 96.167 – gegenüber 130.104 in der Vorwoche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 566,8. Am Vortag hatte der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 591,8 gelegen (Vorwoche: 826,0). Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Die WHO geht inzwischen davon aus, dass bislang rund 15 Millionen Menschen an den Folgen der Pandemie gestorben sind. Eine Millionen davon alleine in den USA, 660.000 in Brasilien. In Deutschland entspannt sich die Lage zusehends. Dennoch warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass eine Omikron-Infektion nicht oder nur wenig vor einer Ansteckung mit den Varianten BA.4 und BA.5 schützt. Damit steige die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionswellen im Herbst, so der SPD-Politiker.







Corona-News von Donnerstag, 5. Mai: Omikron-Subvariante BA.2 legt noch zu – andere Varianten weiter selten

20.20 Uhr: Die schon seit Wochen in Deutschland stark dominierende Omikron-Subvariante BA.2 hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zuletzt noch einmal zugelegt. Ihr Anteil habe nach jüngsten Erkenntnissen - einer Stichprobe von vorletzter Woche – knapp 98 Prozent betragen, wie im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend ausgewiesen ist. Der zuvor für die meisten Corona-Ansteckungen verantwortliche Subtyp BA.1 liegt demnach nur noch bei unter zwei Prozent, die relativ neu aufgekommenen Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 spielen nach den Daten bisher eine untergeordnete Rolle.

So wird BA.4 mit einem Anteil von 0,1 Prozent gelistet, BA.5 mit 0,3 Prozent. Mischvarianten seien "bisher nur vereinzelt nachgewiesen" worden, heißt es. In Deutschland wird nur bei einem kleinen Teil positiver Proben das Erbgut komplett untersucht.

Im Wochenbericht halten die RKI-Experten zudem fest, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche im Vergleich zu der davor weiter gesunken sei – nämlich um 19 Prozent. Auch die Zahl von auf einer Intensivstation behandelten Personen mit Covid-19-Diagnose sei weiter gesunken, die Zahl der Todesfälle habe ebenso abgenommen. "Der Infektionsdruck bleibt trotzdem mit knapp 600.000 innerhalb der letzten Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin hoch", mahnen sie. Die Impfung habe nach wie vor mit ihrer starken Schutzwirkung gegen schwere Verläufe eine große Bedeutung.

EMA rechnet mit Zulassung von Omikron-Impstoffen bis September

15.45 Uhr: Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September eine Zulassung erhalten. Die größten Chancen bestünden dabei für entsprechend angepasste mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Moderna und Biontech, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie Marco Cavaleri am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Behörde in Amsterdam.

Die erforderlichen klinischen Studien seien im Gange. Die EMA prüfe auch Präparate anderer Hersteller. Es sei aber "kein Geheimnis", dass die Anpassungen von mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech an Omikron bereits recht weit fortgeschritten seien. Einzelheiten zu den bislang erhobenen Studiendaten nannte er nicht.

Foto: Peter Dejong/AP/dpa

WHO: Schätzungsweise 15 Millionen Tote in Corona-Pandemie

15.23 Uhr: Rund 14,9 Millionen Menschen sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Dabei handele es sich um direkt und indirekt durch das Coronavirus verursachte Todesfälle, teilte die WHO am Donnerstag in Genf mit.

Indirekt seien Menschen während der Pandemie an Covid-19 gestorben, weil überlastete Gesundheitssysteme auf die Behandlungen bestimmter anderer Krankheiten hätten verzichten mussten. Laut WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus verdeutlichen die "ernüchternden Daten" die Notwendigkeit, in Gesundheitssysteme zu investieren. In Krisensituationen müssten wesentliche Gesundheitsdienste aufrechterhalten werden können.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst bei morgenpost.de erschienen.