Hitze: So bauen Sie sich eine Klimaanlage für Zuhause

Berlin Am Wochenende wird es heiß in Deutschland. Mit dieser selbst gebauten Klimaanlage sorgen Sie auch bei Hitze für die nötige Abkühlung.

Hitzewelle Kampf gegen die Hitze: So bauen Sie sich eine Klimaanlage

Deutschland steht am Wochenende die erste Hitzewelle des Jahres bevor

Um es auch bei hohen Temperaturen zu Hause auszuhalten, bauen manche Menschen eine Klimaanlage

Doch ein teures Gerät ist nicht nötig: Wir erklären, wie Sie sich selbst eine Klimaanlage bauen können

Am Wochenende wird es heißt in Deutschland: Die erste große Hitzewelle des Jahres steht bevor. Experten rechnen mancherorts mit Temperaturen um die 40 Grad – teilweise könnten sogar neue Juni-Hitzerekorde erreicht werden. Und auch die Nächte bringen kaum Abkühlung. Selbst für überzeugte Hitzeliebhaber könnte das zu viel werden. Lesen Sie auch: Wie der Körper auf Hitze reagiert – und wie man ihn schützt

Für Abkühlung kann selbst bei der größten Hitze eine Klimaanlage sorgen. In anderen Ländern gehört die oft zum Standard – in Deutschland ist sie in privaten Wohnungen eher eine Ausnahme. Und es ist auch gar nicht nötig, sich ein teures Gerät anzuschaffen, das noch dazu viel Strom braucht. Stattdessen kann man sich auch einfach selbst eine kleine "Klimaanlage" bauen. Wir erklären wie.

Klimaanlage selbst bauen: Das braucht man dafür

Wer sein Zuhause im Sommer etwas abkühlen will, muss nicht zwingend eine Klimaanlage anschaffen. Denn ein paar Grad weniger erreicht man auch mit einem selbst gebauten Modell. Alles, was man dafür braucht, sind ein Handtuch, ein Kleiderbügel, eine Schüssel und ein Ventilator.

Klimaanlage selbst bauen: So funktioniert es

Wer die nötigen Utensilien bereitgelegt hat, muss nur noch einige einfache Schritte befolgen, um sich seine "Klimaanlage" zu bauen. So gehen Sie dabei vor:

Das Handtuch mit Wasser befeuchten. Das Tuch über einen Kleiderbügel hängen und diesen in einem Raum aufhängen. Die Schüssel darunter stellen und das Ende des Handtuches in die Schüssel hängen. Den Ventilator davor platzieren und einschalten – fertig.

Im Sommer lässt sich ein Ventilator einfach zu einer Klimaanlage umfunktionieren. Foto: iStock/tommaso79

Selbstgebaute Klimaanlage: Wie funktioniert sie?

Klar: Eine selbst gebaute Klimaanlage bringt nicht dieselbe Leistung wie ein teures Gerät. Aber sie ist durchaus in der Lage, die Temperatur im Raum um einige Grad zu senken. Im Sommer kann das durchaus den Unterschied zwischen angenehmer Wärme und unerträglicher Hitze machen. Doch wie kommt es zu dem Kühleffekt?

Durch die Verdunstung des Wassers im Handtuch entsteht Kälte, die vom Ventilator in den Raum geblasen wird. Durch die Bewegung der Luft erscheint diese zusätzlich kühler. Die Schüssel unter dem Handtuch fängt herunterlaufendes Wasser auf. Statt eines Kleiderbügels tut es übrigens auch ein Stuhl, auf den man das nasse Tuch hängt. (bekö)

Dieser Artikel ist zuerst bei morgenpost.de erschienen.