Wolfenbüttel. Auf dem Friedhof hat man den Kampf gegen den Zünsler am Buchs längst aufgegeben. Was der Stadtgärtnermeister für Privatgärten empfiehlt.

Die einen versuchen es mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, die nächsten mit Pheromonfallen oder speziellen Schutznetzen und wieder andere reißen ihn gleich ganz raus aus ihren Beeten und Pflanzkübeln: Der in unseren Breitengraden als immergrüner Gartenliebling einst weit verbreitete Buchsbaum wird auch in Wolfenbüttel geplagt von den Raupen des Buchsbaumzünslers. Cydalima perspectalis lautet der wissenschaftliche Name des ursprünglich aus Ostasien stammenden Kleinschmetterlings, der sich in den vergangenen Jahren rasend schnell hierzulande ausgebreitet hat. Die Raupen ernähren sich von den Blättern und der Rinde des Buchs – und bringen ihn damit ums Leben.

In Wolfenbüttels Wohngebieten, aber auch auf öffentlichen Grünflächen sind nur noch wenige bis gar keine Buchsbäume mehr zu finden. „Es ist im Prinzip wie im vergangenen Jahr. Wir können weiterhin nicht viel machen“, gibt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel, auf Nachfrage der Redaktion hin an. Bereits im Sommer 2023 erklärte Raedlein, auch die Stadt habe ihr Tun mit dem Buchs, botanisch Buxus sempervirens. „Es müssen immer mehr Buchsbaumflächen entfernt oder gegen Alternativen ersetzt werden“, waren die Worte des Stadtsprechers. In der Innenstadt wie auch dem Friedhof habe sich der Zünsler weiter ausgebreitet.

Das bestätigt auch Eberhard Marquordt, Friedhofsgärtnermeister der Stadt Wolfenbüttel, gegenüber unserer Zeitung: „Große Bestände des Buchs sind bereits vor rund fünf Jahren durch einen aus dem Hochalpenland motivierten speziellen Buchsbaumpilz befallen worden – daher hatten wir im Friedhofsbereich bereits die Flächen dezimiert“, berichtet der Fachmann der städtischen Grünflächen-Abteilung. Pflanzen, die im Schatten standen, seien vom Pilz Cylindrocladium buxicola weniger betroffen gewesen. „Doch das, was noch da war, hat in den vergangenen Jahren nun noch der Buchsbaumzünsler erledigt.“

Dem Buchsbaumzünsler den Kampf ansagen: Nützlinge können helfen

Und was sagt Gärtnermeister Eberhard Marquordt zum Thema Schädlingsbekämpfung? „Auf dem Stadtfriedhof haben wir uns dazu entschlossen, keinerlei Maßnahmen zu ergreifen. Es handelt sich um eine 14 Hektar große Fläche, auf der sich diesbezüglich wenig ausrichten lässt.“ Der Rat der Stadt Wolfenbüttel habe zudem einst ein Pestizidverbot für den Stadtfriedhof festgelegt.

„Auch im Privaten empfehle ich, zum Schutz der Umwelt keinesfalls mit Spritzmitteln vorzugehen. Wenn, dann mit Nützlingen.“ Dabei handele es sich um natürliche Gegenspieler des Buchsbaumzünslers, wie Schlupfwespen oder Nematoden, die entweder die Eier oder Raupen des Kleinschmetterlings befallen. So lasse sich der Schädling „halbwegs im Zaum halten“. Wichtig sei dabei aber auch, den richtigen Zeitpunkt für die Ausbringung abzupassen. Und was spricht auf dem Friedhof gegen den Nützlingseinsatz? „Bei der großen Fläche müssten wir schon ein Flugzeug zur Ausbringung einsetzen“, erwidert Marquordt schmunzelnd.

Bezüglich der Entsorgung vom Zünsler befallener Buchsbaum-Pflanzen empfiehlt der Friedhofsgärtnermeister das umfängliche Ausgraben mit Wurzelballen und nach Möglichkeit die anschließende Verbrennung oder die Abfuhr über die Restmülltonne. „Auf dem Friedhof pflanzen wir ersatzweise bevorzugt Eiben und Euonymus, auch Spindelstrauch.“ Für Privatgärten rät Eberhard Marquordt wiederum von der Eibe ab, da sie hochgradig giftig ist: „Gerade, wenn Kinder oder Haustiere mit im Haushalt leben!“ Der Euonymus eigne sich auch gut als Heckenpflanze oder für den Formschnitt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: