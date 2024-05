Baddeckenstedt. Origami-Falten oder Selbstverteidigungskurs? Viele Aktionen stehen den Schülern in den Ferien zur Auswahl. So können sie sich anmelden.

Der Sommer kann kommen – oder besser noch: die Sommerferien. „Obwohl wir die Stelle des Jugendpflegers noch immer nicht nachbesetzen konnten, lag es uns sehr am Herzen, auch 2024 wieder einen Ferienpass herausgeben zu können“, lobte Samtgemeindebürgermeister Frederik Brandt. Nach 2023 ist es Verwaltungsmitarbeiterin Ann Christin Lohse erneut gelungen, ein attraktives Ferienprogramm zusammenzustellen. Aus rund einem Dutzend spannender Veranstaltungen können die Kinder und Jugendlichen aus der Samtgemeinde bislang wählen.

Ein Inliner-Sicherheitstraining wird es ebenso geben wie die Kunst des Origami-Faltens, das Schnitzen von Ytong-Figuren und einen Selbstverteidigungskurs für Kids. Auf den Spuren der „Jäger der Lüfte“ geht es mit Hegeringleiterin Corinna Winde-Kluge. Die tierische Exkursion im Wald bei Gustedt wird von der Bingo-Umweltstiftung unterstützt.

Wieder dabei ist auch der Baddeckenstedter Ortsheimatpfleger Karl-Heinz Scholz mit „Kochen in der Heimatstube“. Wurde im vergangenen Sommer eine deftige Gemüsesuppe auf dem Holzofen gekocht, werden diesmal Waffeln nach „Omas Rezept“ zubereitet. Ein besonders Special: „Tanzmariechens Grundschritte“ lehrt der Elber Carneval-Verein in einem Workshop. Daneben dürfen die Klassiker wie Bogenschießen, Tischtennis, Kunstradfahren und Fußball natürlich nicht fehlen.

Problem in Baddeckenstedt: Es fehlen die Betreuer – und der Jugendpfleger, der den Hut aufhat

Fast alle Angebote sind kostenlos. „Viele Vereine und Gruppen haben sich in die Feriengestaltung eingebracht“, zeigte sich Brandt dankbar für jeden Beitrag. „Es ist auch für Vereine nicht leicht, so einen zusätzlichen Tag zu organisieren. Auch dort müssen die erforderlichen Kapazitäten und Betreuungskräfte vorhanden sein“, weiß er. Die Samtgemeinde selbst könne genau aus jenen Gründen in den Sommerferien keine Busfahrt anbieten. „Es fehlen einfach die Betreuer – und der Jugendpfleger, der den Hut aufhat“, bedauerte Brandt. In den Jahren zuvor seien die Fahrten, beispielsweise in den Vergnügungspark „Rasti Land“, immer sehr beliebt gewesen.

Ann Christin Lohse und Samtgemeindebürgermeister Frederik Brandt schmökern bei der Präsentation der FeoLa-Kalenders 2024 in den Ausgaben der Vorjahre. © FMN | Andrea Leifeld

Seit 2002 bietet die Samtgemeinde einen Ferienpass an. Ins Leben gerufen wurde die Idee von dem damaligen Jugendpfleger Andreas Gorny. „Damals gab es noch Fahrten ins Ferienlager an die Nordsee. Da bin ich selber noch mitgefahren“, erinnerte der Samtgemeindebürgermeister schmunzelnd. Zuletzt setzte Jugendpfleger Sebastian Derer den „FeoLa“-Gedanken („Ferien ohne Langeweile“) fort. Ein Begriff, der in der Samtgemeinde bis heute einen guten Klang hat. „Es ist schon interessant, wie sich das Angebot verändert hat“, staunte Ann Christin Lohse beim Blättern in den ersten Ferienpassausgaben. „Wir bieten heute schon echt coole Sachen!“ Beispielsweise: Blasrohrschießen.

Baddeckenstedter Ferienpass nur noch online erhältlich

Neu ist auch der Nachhaltigkeitsgedanke: Es gibt den Ferienpass nicht mehr in Papierform, sondern nur noch als Online-Variante. Am Freitag, 31. Mai, wird er online gestellt. „Das hat mehrere Vorteile: Alle Kinder und Jugendliche haben ab dem gleichen Tag Zugriff und können sich anmelden. Und: Weitere Termine und auch kurzfristige Angebote können unkompliziert im Programm ergänzt werden“, so Lohse. Der Zugang ist über die Samtgemeinde-Homepage www.baddckenstedt.de möglich.

