Lebenstedt. Im Februar 2023 waren es noch 37 Leerstände in Lebenstedts Innenstadt – jetzt haben wir wieder gezählt. Das Ergebnis ist ein Knaller.

Die Stadt Salzgitter hat nicht den besten Ruf – das ist kein Geheimnis. Aussagen wie: „Die Innenstadt hat nichts zu bieten“ oder „Zum Shoppen muss man nach Braunschweig fahren“, kommen schnell bei Umfragen zurück. So wurde auch bei dem Salzgitter-Check, den unsere Zeitung im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Ostfalia durchführte, die Innenstadt Lebenstedts schlecht bewertet.

Ein Grund dafür waren auch die vielen Leerstände dort. Im Februar 2023 zählten wir, wie viele es waren: Ganze 37 Geschäfte in der City Lebenstedt standen damals leer. Und heute? Hat sich die Situation weiter verschlimmert? Oder hat sich das Blatt gewendet? Wir haben wieder nachgezählt.

Weniger Leerstände in Lebenstedts Innenstadt als im Februar 2023

Es gibt gute Nachrichten: Tatsächlich stehen aktuell weniger Flächen im Innenstadtbereich leer. 31 Leerstände haben wir gezählt. Somit sechs weniger als im vergangenen Jahr. Und – das ist die zweite gute Nachricht: Auf vielen dieser Flächen bewegt sich etwas. So hängen in zwei noch leer stehenden Geschäften bereits Plakate mit dem Titel „Neueröffnung“, ein Plakat in einem dritten Leerstand verweist auf einen bereits gefunden Nachmieter.

Zudem werden zwei Geschäfte bereits umgebaut und lassen erahnen, welche Betriebe demnächst dazukommen werden. Zieht man diese fünf Flächen ab, sind es sogar nur 26 Leerstände – ganze elf weniger als noch vor einem Jahr. „Es wäre schön, wenn wir einige Flächen hier wieder beleben könnten“, sagt Jürgen Neumann. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ führt uns an diesem verregneten Tag durch die Stadt.

Doch wo genau sind diese ganzen leeren Flächen? Die meisten hiervon befinden sich „In den Blumentriften“ und im „Fischzug“: Neun Stück sind es hier. Im Citytor-Center gibt es eine weitere leere Fläche und eine, die sich aktuell im Umbau befindet. Besonders verlassen wirkt aber die Stadtpassage. Hier sind acht Leerstände – somit stehen dort mehr Läden leer als noch betrieben werden.

Abgesehen davon sieht es aber gar nicht schlecht aus in der Lebenstedter Innenstadt. In der Chemnitzer Straße haben wir nur drei Leerstände gezählt, genau wie in der Albert-Schweitzer-Straße. Im vergangenen Jahr konnten wir in beiden Straßen noch jeweils fünf Leerstände zählen. Auch an der Berliner Straße ist etwas Leben zurückgekehrt – vier Flächen stehen allerdings auch hier aktuell leer.

Innenstadt Lebenstedt: Neuer Laden eröffnet in der Créteil-Passage

Die letzten beiden Leerstände befinden sich in der Créteil-Passage. Aber auch hier entsteht gerade in einem davon ein neues Geschäft: Lebensmittel solle man hier kaufen können, teilt uns Ahmad Kareesh mit. Seinen Laden „Halp“ möchte er bereits Anfang Juni öffnen und ist eifrig mit Renovierungsarbeiten beschäftigt.

„Es wäre schön, wenn wir einige Flächen hier wieder beleben könnten“ Jürgen Neumann

Mehr gastronomische Angebote in der Innenstadt wünscht sich auch Neumann: eine „Genuss-Ecke“, in der es etwa Wein oder Käse zu probieren und zu kaufen gibt, zum Beispiel. Oder einen Laden, in dem schöne Geschenke verkauft würden. Nicht nötig wären seiner Ansicht nach Barbershops, Brillenläden oder Telefonläden – „davon haben wir hier genug.“ Besonders schade findet er, dass die Fluktuation sehr hoch sei. „Kaum ist ein neuer Laden hier, ist er schon wieder weg“, meint er.

Das bestätigt auch Björn Gläser von der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis). Es sei auch schade, wenn Betriebe nach Ihrer Neueröffnung etwa auf die Wis zukämen. Für diese schwierige Anfangszeit seien ihre Fördergelder zwar da, aber „die Förderung muss vor der Eröffnung erfolgen“, erklärt er. Darum hofft er darauf, dass die Inhaber der Immobilien, die leer stehende Flächen an neue Betriebe vermieten, Hinweise auf die Förderung weitergeben.

Die Leerstände seien übrigens nicht nur ein „Salzgitter-Problem“, betont Neumann. Das stimmt, auch in Braunschweig etwa finden sich zahlreiche leere Ladenflächen. Salzgitter liege in Bezug auf den Leerstand „im Bundesdurchschnitt“, erklärt Gläser. Und unserer Zählung zufolge sind es deutlich weniger Leerstände als noch zu Beginn des vorherigen Jahres. Es geht also bergauf. Gläser: „Das ist ein tolles Zeichen.“

