Salzgitter. Ob Biergarten oder Freiluft-Café – hier gibt es kühle Getränke und leckeres Essen unter freiem Himmel in Lichtenberg und Lebenstedt.

Im warmen Sonnenschein draußen sitzen, dazu ein kühles Bier oder frisch gebrühten Kaffee trinken – bei schönem Wetter zeigt sich der besondere Reiz der Freiluft-Gastronomien. Ob umgeben von grünem Dickicht im Wald, am glitzernden Wasser des Salzgittersees oder mitten in der Stadt: Auch Salzgitter hat einige Biergärten und Freiluft-Lokale zu bieten. Die ersten sechs, verteilt in Lebenstedt und Lichtenberg, stellen wir Ihnen in Teil Eins unserer Übersicht vor.

Biergärten und Cafés am Salzgittersee: Hier können Sie mit schönem Ausblick essen

Draußen sitzen in schöner Umgebung in Salzgitter? Da fällt einem doch sofort der Salzgittersee ein – gleich mehrere Gastronomien mit Außenbereich gibt es hier. Zum einen ist da natürlich das Café del Lago am Nordufer des Sees. Ein Bier gibt es hier ab 4,10 Euro, genießen können Gäste es auf der Terrasse mit Blick auf Strand und See. Geöffnet hat das Restaurant montags bis sonntags ab 9 Uhr.

Eine Terrasse mit Blick auf den See – das Café del Lago am Salzgittersee hat einen schönen Außenbereich. © FMN | Rudolf Karliczek

Im südlichen Bereich des Salzgittersees gibt es außerdem das Restaurant Seeterrasse, zwischen den Vereinshäusern in der Nähe des Stadtbads Lebenstedt. Das Restaurant führen Gerti und Thilo Gebhardt, auf der Karte stehen deutsche, aber auch einige internationale Gerichte. Die große Terrasse bietet – genau wie die des Café del Lago – Blick auf die sanften Wellen des Salzgittersees, die der Wind verursacht. Google-Bewertungen zufolge erhält das Restaurant 4,5 von fünf möglichen Sternen. Mittwochs bis Sonntag ist es von 12 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Aussicht allein ist nicht genug? Mit einem Cocktail in der Hand die Zehen im Sand vergraben – für echtes Strandfeeling können sich Besucher in Jim‘s Beachbar setzen. Tische und Stühle aus Holzpaletten stehen direkt auf dem Sand, kaum fünf Meter vom Wasser entfernt. Neben Longdrinks, Bier und alkoholfreien Softdrinks gibt es hier unter anderem Pommes und Burger zu essen. Die Beachbar, die in der Nähe des Piratenspielplatzes liegt, ist montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr offen, samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 10 Uhr. Google-Rezensenten bewerten das Freiluft-Lokal ebenfalls mit 4,5 Sternen.

Essen unter freiem Himmel: Diese Freiluft-Gastronomien bietet Lebenstedt

Wer noch näher am See sein möchte, kann sich auf das Sonnendeck der Wasserski-Anlage setzen: „Das Besondere ist, dass man bei uns wirklich auf dem Wasser sitzt“, erklärt Franziska Kunkel von der Wasserski Salzgitter GmbH. Das Deck ist nämlich auf dem Wasser gebaut – bei Softgetränken, Bier oder Kaffee können Besucher hier Wakeboarder und Wasserski-Fahrer beobachten. Zum Essen gebe es Sandwiches, Flammkuchen und Pizza, besonders empfehlenswert seien aber die frisch gebackenen Waffeln, so Kunkel. Geöffnet hat das Sonnendeck – wie der Wasserski-Lift – im Mai mittwochs bis freitags von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende schon ab 12 Uhr. Ab Juni werden die Öffnungszeiten ausgeweitet, sodass der Lift jeden Tag am Nachmittag geöffnet ist.

An der Wasserski-Anlage können die Gäste über dem Wasser auf einem Deck essen und trinken. © Wasserski Salzgitter | Wasserski Salzgitter

Aber Lebenstedt bietet nicht nur am Salzgittersee Gastronomien mit großem Außenbereich: Nicht weit von der Innenstadt entfernt, in der Neißestraße 133, liegt die Klima- und Genusswerkstatt. An langen Holztischen fänden draußen etwa 80 bis 100 Gäste Platz, sagt Gianluca Calabrese, Inhaber des Restaurants. Vom Straßenverkehr ist der Außenbereich mit einem Holzzaun abgeschirmt, durch den man nicht durchschauen kann. Obwohl der Außenbereich so keinen beeindruckenden Ausblick bieten kann, können Besucher dennoch die deutsch-italienische Küche des Lokals an der frischen Luft probieren. Und auch die Google-Bewertung des Restaurants liegt mit 4,5 Sternen im oberen Bereich. Geöffnet ist die Gastronomie unter der Woche mittags von 12 bis 14 Uhr und von Donnerstag bis Samstag zwischen 17 und 22 Uhr.

Salzgitter: Wo es in Lichtenberg Freiluft-Gastronomie gibt

Weniger Beton und Stadtkulisse und mehr Grün gewünscht? Dann ist vielleicht der Aperó-Garten des Peak Hotels an der Burg Lichtenberg das Richtige. Kaltgetränke schlürfen können Besucher in orangefarbenen Liegestühlen. Der Garten ist freitags bis sonntags ab 15 Uhr geöffnet – aber nicht bei Regenwetter oder Temperaturen unter 15 Grad, steht auf der Webseite.

In Teil Zwei unserer Übersicht werden wir Biergärten und Freiluft-Gastronomien aus Salzgitter-Bad, Gebhardshagen und Thiede vorstellen.

