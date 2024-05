Peine. Der Kater kam mit einem alten Kieferbruch ins Peiner Tierheim.

Frankie ist ein schon älterer Kater – und er hat schon so manchen Sturm erlebt. „Frankie ist 2013 geboren und mit einem alten Kieferbruch ins Peiner Tierheim gekommen“, berichtet Tierpfleger Dominik Dube. Der Bruch sei in den vergangenen Wochen weitestgehend gerichtet worden. Nun könne Frankie in ein neues Zuhause vermittelt werden.

Frankie wird als „verschmust, temperamentvoll und gesprächig“ beschrieben, anderen Katzen gegenüber aber als recht dominant. Nassfutter putze er in „Null komma nichts“ weg, durch die Kieferverletzung sabbere er aber noch ein wenig.

In seinem neuen Zuhause sollte Frankie nach einer Eingewöhnungszeit ins Freie gehen dürfen.

Wer sich für ein Tier interessiert, das Peiner Tierheim unterstützen will, Futter spenden oder eine Patenschaft übernehmen will, kann sich unter Telefon (05171) 52558 an das Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee wenden, zudem unter info@tierheim-peine.de per Mail.

Auch eine Mitgliedschaft hilft: Jugendliche zahlen 8 Euro pro Jahr, Erwachsene 30 Euro. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jeder werden, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet und bereit ist, unter Anerkennung der Satzung des Vereins im Sinne des Tierschutzgedankens mitzuarbeiten. Die nächste Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 30. Mai, statt, in den Peiner Festsälen, Seiteneingang, erste Etage.

