Peine. Das Glockenspiel im Turm des Alten Rathauses in Peine ist verstummt. Das ist der Grund.

Erwartungsvoll blicken Besucher der Stadt Peine auf dem historischen Marktplatz zum Glockenspiel am alten Rathaus hinauf. Es ist 15 Uhr. Gleich muss sich das Türchen öffnen und der Trompeter das Glockenspiel ankündigen. Doch nichts tut sich. Das Glockenspiel ist defekt. „Und der Fehler ist leider nicht so problemlos zu beheben wie angenommen und gewünscht“, sagt Petra Neumann, Pressesprecherin der Stadt.

In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Probleme mit der analogen Steuerung des Glockenspiels gegeben. „Die alte Anlage war abgängig, es gab keine Möglichkeiten mehr, Ersatzteile zu beschaffen, und so wurde entschieden, auf eine digitale Steuerung umzurüsten.“ 2017 sei eine digitale Hauptmutteruhr eingebaut, 2018 der Rest der Anlage digitalisiert worden.

Glockenspiel – intensive Fehlersuche ohne Erfolg

Das Glockenspiel im Alten Peiner Rathaus - Blick vom Glockenspiel-Türmchen auf den Peiner Marktplatz (Archivfoto Kai Stoppel). © Pelok

„Im Laufe des Jahres 2019 kam es bedauerlicherweise zu mehreren Störungen der Anlage“, so die Stadt-Sprecherin weiter. „Eine intensive Fehlersuche vor Ort blieb erfolglos, sodass die Mutteruhr zur Fehleranalyse zum Hersteller geschickt wurde.“

Im Laufe der Zeit seien dann diverse neue Steuergeräte und andere Ersatzteile eingebaut worden. „Zuletzt wurde die Steuerung nach erneutem und wiederholten Ausfall erneut zwecks Reparatur ausgebaut. Wir hoffen und gehen jetzt von einer zeitnahen Reparatur aus.“

Glockenspiel – Stadt Peine beauftragte Bayreuther Spezialfirma

Neben dem Glockenspiel funktioniert auch die Turmuhr nicht, denn auch sie wird über die Hauptmutteruhr angesteuert, erklärt Petra Neumann weiter. Die Stadt habe die Firma Bayreuther Turmuhren beauftragt, „als eine der wenigen Firmen, die diese Art der Glockenspielanlagen noch reparieren kann“.

Das Alte Rathaus wurde 1827 gebaut, jedoch ohne Glockenspiel. Das wurde erst 1985 eingebaut. Eine private Spende in Höhe von 45.000 Mark habe den Einbau ermöglicht, erinnert Petra Neumann. „Man könnte also von bürgerschaftlichem Engagement sprechen, das die Stadt um diese Attraktion bereichert hat.“ Die Stadt Peine habe dann – offenbar für das Figurenspiel, eine neue Uhr und einige Arbeiten im Zusammenhang des Einbaus – noch einmal 25.000 Mark investiert.

Glockenspiel – die Peiner lieben „Tröten Horst“

Zunächst sei nur von einem privaten Spender die Rede gewesen. „2011 konnte recherchiert werden, dass die Spende von der Firma Hanke kam.“ Über die Herstellerfirma habe sie nichts in Erfahrung bringen können, Zeitungsberichten vom 12. Dezember 1985 zufolge handele es sich um ein „bayrisches Spezialwerk“.

Das ist das kleine musikalische Schauspiel, das viele Peiner zurzeit vermissen: Die Holztür im Dachgiebel des Alten Rathauses öffnet sich, „Tröten-Horst“ kommt langsam hervor. So wird die Figur des Herolds, die den Beginn des Glockenspiels verkündet, von den Peinern genannt. Mit seiner Fanfare kündigt das bunte, eine Trompete haltende Styropor-Männchen das Glockenspiel an.

Glockenspiel – Attraktion bei Stadtführungen

Zu hören war das Glockenspiel täglich um 11 und 12 Uhr sowie stündlich von 15 bis 18 Uhr. Bei Stadtführungen wurde stets zur vollen Stunde ein Stopp am alten Rathaus eingelegt. Abhängig von der Jahreszeit erklangen drei unterschiedliche Stücke nacheinander, jetzt im Mai wären es „Die Gedanken sind frei“ von Walther von der Vogelweide, „Freude, schöner Götterfunken: Tochter aus Elysium“ (aus der 9. Sinfonie) von Ludwig van Beethoven und „Üb immer Treu und Redlichkeit“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

16 Töne bringt das Glockenspiel hervor. Unter dem Dachgebälk steht sein Herzstück: eine Zeitschaltuhr, ein Schränkchen mit den vier verschiedenen Lochbändern und das Abspielgerät – dieses sendet elektrische Signale an Magneten im Glocken-Türmchen, die die Schlegel in Bewegung setzen. Die Klaviertastatur ist in einem Holzkasten verborgen. Über die Tastatur könnte das Glockenspiel auch gespielt werden.

