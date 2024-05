Helmstedt. Einst heruntergekommen, nun ein Schmuckstück: Das historische Rathaus der Neumark ist der neue Dreh- und Angelpunkt der Hospizarbeit.

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Es ist das wohl berühmteste Zitat von Cicely Saunders, der Begründerin der modernen Hospizbewegung, mit dem ein besonderer Abend offiziell begann: die feierliche Einweihung des neuen Hospizhauses Helmstedt. Ein Abend, der offenbar Pflichttermin für zahlreiche geladene Ehrengäste war und den sie sich nicht entgehen lassen wollten.

Eine bessere Party hätten sich die Gastgebenden wohl kaum wünschen können, denn der Hospizverein hatte gerufen und es war voll im historischen Rathaus der Neumark an der Braunschweiger Straße. Kaum ein Durchkommen im Innenhof und in den Räumlichkeiten. Laut, wuselig, lebendig ging es zu. Dort, wo doch eigentlich das Thema Tod zentral ist.

Doch genau daran arbeitet der Hospizverein Helmstedt seit Jahren unermüdlich, nämlich den Tod ins Leben zu rücken. Ihn aus der Tabuzone raus und mitten rein zu holen. Im übertragenen Sinne könnte man so auch die neue Basis des Vereins sehen: Mittendrin, unübersehbar, unausweichlich.

Hospizarbeit Helmstedt heißt, mitten in das Intimste zu gehen

Hospiz goes City lautete dann auch der Leitfaden für das mehrjährige Projekt Einzug in das denkmalgeschützte, aber komplett sanierungsbedürftige Rathaus der Neumark. Mit Blick auf die noch große Baulücke des Edeka-Marktes liegt das Hospizhaus jetzt also mittendrin in der Stadt.

Hospizhaus heißt in diesem Fall Zentrale mit Büros, Besprechungsräumen und einem großen Sitzungssaal, die die vier hauptamtlichen sowie 60 ehrenamtlichen Kräfte schon im November bezogen haben. Die Helmstedter leisten aufsuchende Arbeit, gehen also in die „Wohnungen, in die Häuser, in das Intimste der Menschen, die sie unterstützen“. So beschrieb es Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur (SPD), der das offizielle Grußwort an diesem launigen Abend sprach.

Und auch er zollte nicht nur der gelungenen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes Respekt, sondern stellte heraus, dass die Hospizarbeit dort sei, wo sie hingehöre: „Mitten in der Gesellschaft.“ Es sei wichtig, einen Ort zu haben, „wo wir in schwierigen Zeiten Würde und Anstand geben“ könnten. Ganz im Sinne der Idee von Cicely Saunders, die Hospizvereins-Vorsitzender Scherrieble eingangs zitierte.

Er nutzte seine Worte vor allem dazu, den unzähligen Partnern und Mitstreitern zu danken, die sich um die beeindruckende Sanierung des neuen Domizils verdient gemacht hätten. „Ich bin geplättet, so viele tolle Menschen begrüßen zu können“, wandte er sich per Mikrofon in das Rund.

Noch sei nicht alles fertig, an Details müsse noch gearbeitet werden. Dazu zählte auch das Objekt, das Mohrs und Scherrieble enthüllten: das originale, herzogliche Wappen „Löwenbleek“, das eigentlich über der Eingangstür prangte. Das steinerne, aber doch empfindlich gewordene Zeugnis werde nun nach innen gerettet, kündigte Scherrieble an, und soll dort einen Ehrenplatz bekommen. Für den Platz über der Eingangstür werde etwas Neues geschaffen.

