Wernigerode. Mit einem Ranger durch den Harz - auch barfuß oder per Mountainbike. Am Wochenende gibt es im Nationalpark viele Aktionen in der Natur. Das wird geboten.

Spannende Aktionen und Angebote für Natur-Fans gibt es aktuell im Nationalpark Harz. Ob Wildnis hautnah oder mit den Rangern unterwegs durch den Urwald von morgen - im Nationalpark lässt sich viel erleben. Wie die anderen 140 nationalen Naturlandschaften in Deutschland lädt auch der Nationalpark Harz am Freitag, 24. Mai, wieder dazu ein, den Europäischen Tag der Parke und damit die schönsten und wertvollsten Natur- und Kulturlandschaften in Deutschland zu feiern. In diesem Jahr steht der Tag der europäischen Schutzgebiete passend zur bevorstehenden Europawahl am 9. Juni 2024 unter dem Motto „Deine Stimme für die Natur“.

Spannende Aktionen zum „Europäischen Tag der Parke“ im Nationalpark Harz

„Mit den Rangern durch den Urwald von morgen“ geht es bei der etwa dreistündigen geführten Wanderung, die am Freitag, 24. Mai, um 10 Uhr an der Rangerstation Torfhaus startet. Auf dieser leichten Tour erfahren Teilnehmende viel Wissenswertes über den Nationalpark Harz und wandern durch die Kernzone des Naturschutzgebietes. Hier darf sich die Natur frei entwickeln und der Wandel zur neuen Wildnis ist an vielen Stellen gut zu erkennen. Je nach Wetterlage bietet die weite, baumlose Hochmoorfläche des nahegelegenen Großen Torfhausmoores einen grandiosen Brockenblick oder mystische Nebelstimmung. Anmeldung unter Telefon 05320/269 oder per Mail an rangerstation.torfhaus@npharz.de.

Barfußwandern. © Nationalpark Harz | Ingrid Nörenberg

„Wildnis hautnah – Barfußwandern im Nationalpark“ steht dann am Freitagnachmittag ab 14 Uhr auf dem Programm, Treffpunkt am Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen auf Tuchfühlung mit der Natur und erleben den Nationalpark mit allen Sinnen. Anmeldung unter Telefon 05320/331790 oder per Mail an post@torfhaus.info. Kosten: 5 Euro Kinder, 10 Euro Erwachsene, 20 Euro Familien.

„Mit den Rangern durch die Wildnis des Brunnenbachtals“ führt eine Tour am Samstag, 25. Mai, ab 9.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 05520/923039 oder rangerstation.koenigskrug@npharz.de.

„Rund um den Oderteich – Der Wald im Wandel: Auf den Spuren des Bergbaus und der neuen Wildnis“ lautet der Titel einer drei- bis vierstündigen Exkursion, die am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr am Parkplatz an der L519 Sankt Andreasberg – Sonnenberg, Abzweig Rehberger Grabenhaus startet. Teilnehmer erleben den Waldwandel rund um den Oderteich gemeinsam mit den Nationalpark-Guides Annika Giesbert und Beate Brandes. Die Spurensuche führt zum Bergbau aus vergangenen Zeiten und zeigt seine Auswirkungen auf das heutige Waldbild. Kosten: 5 Euro Kinder, 10 Euro Erwachsene, 20 Euro Familien. Anmeldung per Mail an info@inni-tour.de.

Ein „Trailabenteuer am Eckerstausee“ erwartet Mountainbikefahrer bei einer MTB-Halbtagestour durch den Nationalpark, die am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr am Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus startet. Ein technisch einwandfreies MTB muss mitgebracht werden. eMTBs sind ebenfalls willkommen. Kosten: 15 Euro für Jugendliche und Erwachsene. Anmeldung unter Telefon 05320/331790 oder per Mail an post@torfhaus.info.

Aktionstag zur Artenvielfalt im Nationalpark Harz auf dem Hohenhof

Am Sonntag, 26. Mai, lädt das Team des Natur-Erlebniszentrums Hohnehof zu einem Aktionstag zur Artenvielfalt im Nationalpark Harz ein. Zwischen 10 und 16 Uhr erwarten kleine und große Besucher vielfältige Aktionen, bei denen sie einen Blick auf die Entwicklung und Bedeutung der Artenvielfalt im Harzer Großschutzgebiet werfen können. Auch zwei Führungen stehen auf dem Programm des Aktionstags.

„Botanische Beobachtungen am Wegesrand“ ist der Titel einer Exkursion, bei der Teilnehmer Botaniker Dr. Ulrich Kison durch das Nationalparkgebiet am Hohnehof begleiten können und mit ihm die Vielfalt der Pflanzen- und Flechtenarten auf der Bergwiese erkunden. Die Exkursion beginnt um 9 Uhr und dauert etwa zwei bis drei Stunden. Treffpunkt: Eingang Löwenzahn-Entdeckerpfad. Anmeldung unter Telefon 039455/8640.

Katja Osterloh, die Leiterin des Brockengartens, bietet eine geführte Wanderung im Hohnegebiet zum Thema „Pflanzenvielfalt im Nationalpark Harz“ an. Hierbei lässt sich erfahren, wie sich die Artenzahlen im Zuge des Waldwandels entwickeln und verändern, wie sich die Artenzusammensetzung der verschiedenen Lebensräume unterscheidet und welche botanischen Schätze das Schutzgebiet beherbergt. Beginn: 11 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden. Treffpunkt ist der Eingang des Löwenzahn-Entdeckerpfads. Anmeldung unter Telefon 039455/8640.

Galmei-Grasnelke (Armeria halleri). © Nationalpark Harz | Dr. Hans-Ulrich Kison

Natur erleben in den nationalen Naturlandschaften

Zu den „Nationalen Naturlandschaften“ haben sich die 104 Naturparke, 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und drei Wildnisgebiete zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt, Natur- und Klimaschutz setzen.

Die Nationalen Naturlandschaften bieten auf mehr als einem Drittel der Landesfläche Deutschlands vielseitige Naturerlebnisse für Abenteuer, Erholung und Freude in einzigartiger Natur. Außerdem dienen die Schutzgebiete als Begegnungsorte, sie bieten grüne Räume für gemeinsame, unvergessliche Naturerlebnisse mit Freunden oder der Familie auf Wanderungen oder Fahrradtouren.

„Unsere Natur ist und bleibt eine wahre „,Schatzkammer‘, die es zu erhalten, zu schützen und wertzuschätzen gilt. Deshalb möchten die Nationalen Naturlandschaften dazu ermutigen, sich zum diesjährigen Europäischen Tag der Parke gemeinsam mit anderen Menschen bewusst für die Natur einzusetzen“, laden die Nationalen Naturlandschaften ein. Weitere Informationen bieten der Instagram-Kanal der Nationalen Naturlandschaften: @nationalenaturlandschaften sowie Aktionsseite der 104 deutschen Naturparke sowie die Webseite des Vereins.

Über den Europäischen Tag der Parke

Der Europäische Tag der Parke (engl. European Day of Parks - EDoP) wird seit 1999 jährlich am 24. Mai von der Europarc Federation – der Dachorganisation der europäischen Großschutzgebiete – organisiert und würdigt die europäischen Großschutzgebiete und deren Leistungen für die Gesellschaft. Jedes Jahr findet die Veranstaltung unter einem bestimmten Thema statt. Die Wahl des 24. Mai als Termin bezieht sich auf das Gründungsdatum der ersten neun europäischen Nationalparke im Jahr 1909 in Schweden.

