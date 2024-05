Meine. Nach dem Braunschweiger Beschluss zum Lessinggymnasium in Wenden gehen die Eltern auf die Barrikaden. Das sind ihre Befürchtungen.

Der Beschluss des Braunschweiger Stadtrats, künftig keine Schüler mehr aus dem nördlichen Papenteich im Lessinggymnasium in Wenden zu unterrichten, treibt die Eltern um. Ab dem Schuljahr 2025/26 sollen lediglich Schüler aus dem südlichen Papenteich die Wendener Schule besuchen dürfen. Die neue Grenze geht dann quer durch die drei Grundschulen in Vordorf, Adenbüttel und Meine.

Weil immer mehr Schüler zum Gymnasium wollen, werden die Klassenräume knapp

Derzeit besuchen 568 Papenteicher das Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) in Meine. 530 werden außerhalb des Landkreises beschult, darunter 482 im Lessinggymnasium, 6 im Sibylla-Merian-Gymnasium (SMG) in Meinersen, 8 im Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Gifhorn.

In Braunschweig wird die Zahl der fünften Gymnasialklassen von 38 auf 45 steigen, auch im Kreis Gifhorn gibt es einen Run auf das Gymnasium. Platz ist dagegen überall Mangelware. „62 Prozent aller Schüler im Papenteich gehen auf das Gymnasium, landkreisweit sind es nur 41 Prozent“, erklärte Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann am Freitagabend bei einer Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum. Neben ihm saßen weitere vier Bürgermeister, Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn und fünf Kreistagsabgeordnete, Doris Pölig moderierte. „Allerdings ist das Thema noch nicht bei allen angekommen. Ich hatte mit 150 Eltern gerechnet“, sagte Schölkmann. Anwesend waren knapp 60.

Vor sieben Jahren konnten die Papenteicher die Spaltung noch abwehren

Schölkmann erinnerte zunächst an die Situation 2017, als es einen ähnlichen Rauswurf von Papenteicher Schülern aus Braunschweig geben sollte. Zum Unmut der Kreisverwaltung bot er damals mit Pölig eine Bürgerbewegung auf, die schließlich Erfolg hatte. Diesmal jedoch steht der Braunschweiger Beschluss fest, eine Diskussion mit der Nachbarstadt hielten alle für zwecklos. Etwa 20 bis 30 Schüler sind jährlich betroffen.

Seitens des Landkreises sind diese zum großen Teil im Schulbezirk des SMG in Meinersen zugeordnet. Und das ist für viele Eltern nicht hinnehmbar. „Ich habe gar keinen Bezug zu Meinersen“, sagte eine Mutter. Das größte Problem sei jedoch die Schülerbeförderung. „Mein Kind wird jeden Tag drei Stunden im Bus sitzen müssen“, sagte ein Vater. Plus zwei Stunden Nacharbeiten und Üben komme es so auf einen Zehnstunden-Tag. Und da die Schule in Meinersen um 7.30 Uhr beginnt, müsse ein Adenbüttler Schüler derzeit um 5 Uhr aufstehen.

In Meinersen gibt es freie Kapazitäten, am PMG in Meine noch nicht

Für manche Orte gebe es gar keine Busverbindung. „Schon die Buslinien in der Samtgemeinde Meinersen sind eine Katastrophe“, sagte eine Mutter aus Leiferde. Zur Außenstelle des SMG in Leiferde führe kaum eine Buslinie, erst recht nicht aus dem Papenteich.

Laut Kreisverwaltung gibt es derzeit nur am SMG freie Kapazitäten. Was ist mit OHG und Humboldt-Gymnasium (HG) in Gifhorn? Auch diese beiden Schulen erhöhten ab 2024 ihre Vier- und Fünfzügigkeit um eine Klasse, sagte Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU). Das PMG in Meine ist in kirchlicher Trägerschaft und behält sich eine Klasse der Vierzügigkeit für auswärtige Schüler vor - das sei eine Vorgabe der Landeskirche, erläuterte Stefan Konrad (SPD). Das PMG in ein öffentliches Gymnasium umzuwandeln sei aufgrund langfristiger Verträge nicht möglich, so Kielhorn. Eine Möglichkeit wäre wohl, dort eine Klasse zusätzlich einzurichten.

Eltern fordern wenigstens Regelungen für Geschwisterkindern in Wenden

Die Alternative Oberschule in Schwülper falle für viele aus, weil sie technisch ausgerichtet sei, meinte eine Mutter von drei Töchtern. „Lückenbüßer“ für das SMG wolle man nicht sein, merkte zudem eine Mutter an. „Wir haben nur einen Papenteich“, stellte Tim Stein (SPD) zur bevorstehenden Spaltung fest.

Die Eltern forderten von den Politikern, dass ihre Wünsche, Forderungen und Vorschläge im Kreistag diskutiert werden. Das sind vor allem eine Auflösung der Schulbezirke und damit freie Wahl der Schule und ein besseres Konzept für die Busverbindungen. Zudem soll mit dem PMG über einen weiteren Zug und mit dem Lessinggymnasium über Geschwisterreglungen und besondere Schulzweige geredet werden. Die Bürgermeister, so Schölkmann, könnten in den Grundschulen abfragen, welche Schule sie für ihr Kind präferieren.

Neubau eines Gymnasiums im Südkreis ist ausgeschlossen

Eins sei sicher, so Kielhorn: „Bis 2025 wird keine weitere Schule gebaut werden“, so sehr man sich auch ein öffentliches Gymnasium in Meine gewünscht habe. Eine Mutter merkte an, dass man nicht jedes Kind auf das Gymnasium schicken müsse. Die für den Papenteich zuständige Realschule in Calberlah sei allerdings per Bus auch schlecht zu erreichen.

Eine vom Landkreis für Herbst angekündigte Informationsveranstaltung solle im September stattfinden, forderte Pölig. Unmut herrschte auch über die Landkreisverwaltung: Kreisrätin Ute Spieler habe der Diskussionsrunde am Freitag erst zu- dann kurz vorher wieder abgesagt, berichtete Pölig. Zudem habe der Landkreis das Lessinggymnasiums-Problem erst vor wenigen Wochen bekannt gemacht, das aber wohl schon Ende des vergangenen Jahres bekannt gewesen sein soll.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: