Braunschweig. Das Braunschweiger Lokal schließt nach vielen Jahren seine Türen. Was das Restaurant so besonders machte.

Der Flieder blüht, Bäume und Büsche wiegen sich in prall-frischem Grün, wie es nur der Mai beschert. Es ist Spargelzeit. Dennoch schwebt über dem Gasthaus Wendenturm, dem seit Jahrzehnten beliebtesten Spargel-Restaurant weit und breit, ein Hauch von Schwermut, von Abschied, von Melancholie. Im Garten, wo sonst die Kinder der Gäste toben, ist das Gras nicht gemäht. Die Schilder „Spargelessen“ und „Maisels Weiße aus Bayern“ blinken nicht so hell wie sonst und der Parkplatz ist deutlich leerer. Es stimmt traurig, aber es ist wahr: Der Wendenturm schließt. Am 30. Juni. Für immer.

Der Wendenturm ist kein Lokal, wie viele andere. Dieser Jahrhunderte alte, weiß getünchte Fachwerkbau ist ein Stück braunschweigischer Geschichte. Eine Art Institution deutscher Esskultur noch dazu. Der Wendenturm war schon vor 400 Jahren als Kutscherkneipe an der uralten Landwehr dokumentiert, diesem sechs Kilometer langen Verteidigungsring rund um unsere Stadt. Und seit fast 150 Jahren bewirtschaftet die Familie Mülke ununterbrochen dieses Gasthaus.

Um Braunschweig herum existieren eine ganze Reihe von Wehrtürmen

Der letzte dieser Reihe, Hans-Werner Mülke (genannt „Kelle“), ist inzwischen 78 Jahre alt und seit Monaten krank. Doch das allein hätte keineswegs das Aus für dieses urig-originelle Lokal mit seiner hochklassigen Küche bedeutet, denn Hans-Werner Mülke und seine Frau Dagmar hatten schon einen Nachfolger ausgewählt. Aber die Fortsetzung der Wirtshaus-Tradition scheiterte. Die Eigentümerin, die diese Immobilie vor einiger Zeit geerbt hat, will die Gastronomie im Haus beenden. Da halfen keine Appelle, keine Verhandlungen und nicht mal das Angebot des Unternehmers Friedrich Knapp, das Haus zu kaufen und damit dieses populäre Lokal zu erhalten. Was die Besitzerin mit diesem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude plant, ist nicht bekannt.

Um Braunschweig herum existierten ja eine ganze Reihe von Wehrtürmen. Sie bewachten seit dem 14. Jahrhundert den Zugang zur Stadt und kontrollierten die Fuhrwerke, Reiter, Wanderer an den bedeutenden Handelswegen von und nach Frankfurt, Bremen, Köln, Magdeburg oder Richtung Hamburg – wie der Wendenturm. 1724 gab der Herzog den Befehl zum allmählichen Abriss der Türme und Wälle. Es blieben nur die Wirtshäuser stehen, die dann jeweils den alten Namen weiterführten (wie auch Ölper Turm, Gliesmaroder Turm, Raffturm, Schöppenstedter Turm).

Vor allem im 19. Jahrhundert waren diese Lokale beliebte Ausflugsziele, weil dort sonntags in den Gärten regelmäßig Militärkapellen musizierten. Familien wanderten die fünf, sechs Kilometer aus der engen Stadt dorthin „ins Grüne“. In einem Reiseführer von 1898 findet sich der Hinweis: „Mit dem Pferde-Omnibus bis zum Schützenhaus. Dann zu Fuß nach Rühme, einem freundlichen Dörfchen, an dessen nördlichem Ende der Wendenturm eine viel besuchte Wirtschaft ist.“

Mülkes Wendenturm steht für „bodenständige deutsche Küche“

Mülkes Wendenturm: Das war Jahrzehnte lang eine „In-Adresse“. Und zwar – wie Hans-Werner Mülke öfter betonte – für „bodenständige deutsche Küche. Alles stets frisch und in Top-Qualität. Egal, ob Remoulade oder Sauce hollandaise, Mousse oder Rote Grütze.“ Im heutigen Umfeld von Sushi-Shops, Fastfood-Stationen und Pizzerias, inmitten der Konkurrenz von indischer, italienischer, chinesischer Küche in Braunschweig hatte sich Hans-Werner Mülke mit seiner Zielrichtung „erstklassige regionale Kost“ ein Alleinstellungsmerkmal erkämpft. Spargel aus Walle, Hornburger Krustenbraten, Sauerfleisch mit Bratkartoffeln, Schnitzel (so schmackhaft und so hauchdünn wie in Wien), Ratsherren-Topf, Pfifferlinge und zur Weihnachtszeit natürlich Gänsebraten.

Es lockten indes nicht nur eine recht üppige Speise- und Weinkarte, sondern auch die gemütliche, anregende Atmosphäre in dem knorrig-knarrenden Fachwerkhaus, dessen holzgetäfelte Räume seit zwei Jahrhunderten unverändert sind. Das leicht Antiquierte verströmte sogar zusätzlichen Reiz, und auf den Parkplätzen drängten sich das ganze Jahr über die Autos; nicht selten Hochklassiges wie Porsche, Jaguar, Ferrari, Bentley. Kurz: „Man“ kehrte gern ein im Wendenturm, dessen Saal auch üppige Feste erlebte. Hans-Werner Mülke stand Tag für Tag in der Küche – ein Spitzenkoch mit Leidenschaft für sein Metier. Und die Gäste – ob drinnen oder draußen auf den Terrassen – umsorgte mit sicherem Gespür Dagmar Mülke, die man als die Seele vom Wendenturm bezeichnen muss. Für das Ehepaar Mülke war der Unfalltod ihres Sohnes Maximilian im Jahr 2007 ein schmerzhaft-bitterer Schicksalsschlag; aber das Geschäft musste ja weitergehen. Auf hohem Niveau.

Viele Promis lockte es in den Wendenturm

Für Unternehmer Friedrich Knapp („New Yorker“) war der Wendenturm „seine Kantine“, auch Ferdinand Piëch kehrte einst hier ein, ebenso diverse Showstars wie etwa Peter Maffay und natürlich Braunschweigs Unternehmer. Ich werde die launig-lauten Abende nie vergessen, zu denen Christian („Kiki“) Zahn (Schuberth-Chef und Brauerei-Besitzer) seine Freundes-Schar zu „Kelle“ einlud und zum Beispiel auch 2006 im Festsaal zu seinem 80. Geburtstag mit 150 Gästen feierte.

Auch hier im Wendenturm tat „Kiki“ Zahn vor Jahren mal das, was er so besonders genoss: Er dirigierte eine Blaskapelle. Der Wendenturm war auch die Heimat der „Rauhen Brüder“, dieses 100 Jahre alten Stammtischs, den jetzt Dr. Klaus Karge führt. Ob VW-Manager oder VW-Banker, ob die Boreks oder die Muntes, ob Günter Mast, Gerhard Glogowski oder die Fußballstars von Eintracht Braunschweigs glorreicher Meistermannschaft von 1967: Sie alle polierten und prägten (wie es Gäste oft tun) den Ruf dieses urwüchsigen Wendenturms. Nun ist alles vorbei.

