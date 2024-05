Braunschweig. Vom Notizbuch zur Realität: Thuc Anh Cao bringt authentische Küche aus Vietnam nach Braunschweig und hat so ihren Traum verwirklicht.

Zeit muss man mitbringen, wenn man in das Pho Ta in die Güldenstraße geht. „Gut Ding will Weile haben“, werden Kenner jetzt sagen, die die südvietnamesischen Spezialitäten in dem kleinen Bistro an der viel befahrenen Route schätzen. Authentische Küche zu servieren, das behaupten viele vietnamesische Lokale von sich, aber selten wird es umgesetzt.

Anders als in dem kleinen Restaurant von Thuc Anh Cao. Mit ihrer Geschäftspartnerin Ly Dinh hat sie im Juni 2019 ihre kulinarische Hommage an die Heimat eröffnet. „Unsere Mütter sind beste Freundinnen und hier im Geschäft für die Küche und den Service zuständig.“ Die Sehnsucht nach den Speisen ihrer Heimat treibt sie an, deren Rezepte sie über Jahre in ihrem kleinen Notizbüchlein notierte und in der privaten Küche an den Saucen feilte. „Mein Essen hat mir gefehlt, bevor es Pho Ta gab, deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden.“

Das Pho Ta in Braunschweig in der Güldenstraße ist ein Familienunternehmen

Der Zufall war es, der die 30-Jährige und ihre Familie nach Braunschweig spülte. Treue Stammkunden würden es Glück nennen. Natti, wie sie von Familie und Freunden genannt wird, erklärt. „Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, aber mit sechs mit der Familie zurück nach Vietnam gezogen.“ Als sie 16 Jahre alt ist, gehen sie alle wieder zurück. „Wir haben Deutschland vermisst“, sagt sie über die Beweggründe. Zurück in der alten Heimat muss mit allem von vorne anfangen: Wieder Deutsch lernen und ihren Schulabschluss absolvieren. Ein Kraftakt, der ihr gelingt. Und obwohl sie schon immer gerne in der Gastronomie arbeitet und von einem eigenen Restaurant träumt, beginnt sie eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Ein Beruf, den sie bis heute in Vollzeit ausübt.

Betreiberin Thuc Anh Cao. © regios24 | Stefan Lohmann

In ihrer Freizeit entwickelt sie ein Logo und das Konzept für das Pho Ta, was übersetzt so viel heißt wie „unsere Suppe“. Zurück zum glücklichen Zufall. „Der Laden gehörte mal einer Freundin von meiner Mutter. Als sie uns sagte, dass er frei wird, dachte ich: Jetzt ist eine Chance da!“ Braunschweig kannte weder sie noch ihre Familie vorher. „Es war ein Neuanfang für uns alle.“ Gemeinsam besuchen sie das Geschäft und beginnen ihn zu renovieren. In Schwarz – so wie bei ihr zu Hause in Berlin. Nach drei Monaten ist das Restaurant bereit zur Eröffnung. Und auch die Speisekarte steht: „Wir wollten echte südvietnamesische Küche anbieten.“

Die traditionellen Baguettes aus Vietnam gibt es auch im Pho Ta in Braunschweig

Typisches Baguette: Bánh Mì Thit Xá Xíu. Baguette mit Schweinefleisch, Gurke, Koriander, vietnamesischer Mayonnaise und eingelegtem Gemüse. © regios24 | Stefan Lohmann

Was macht die Speisen aus ihrem Heimatland aus? „In Saigon ist es trocken und heiß, deswegen muss es eine leichte Küche sein, die schnell heruntergeht.“ Eine Erklärung dafür, warum die Speisen meist lauwarm serviert werden, wie der Glasnudelsalat mit Hühnerfleisch oder Tofu. „Ich hatte am Anfang Sorge, ob das bei den Gästen gut ankommen würde.“ Ein Zweifel, der sich als unbegründet herausstellt.

Viele Stammgäste kommen regelmäßig hierher, um auf den kleinen Holzhockern Currys zu genießen oder in die sogenannten „Bánh Mìi“-Baguettes zu beißen. Die Brotstangen mit süßsaurem Gemüse haben sich aus der Zeit der französischen Kolonialherrschaft in Vietnam heraus entwickelt. „Bei uns haben wir die typische Rezeptur mit Paté, einem Wurstaufstrich, abgewandelt. Wir legen Wert auf einen luftigen Teig und fokussieren den Inhalt.“ Und so kommen die Sandwiches hier mit gegrilltem Schweinefleisch, Gurke, Koriander, Rettich und Karotten auf den Tisch. Alternativ könne man auch Tofu, Rindfleisch und Hähnchen wählen.

Tiéu Nam Vang – Reisbandnudeln mit Xá Xíu, Garnelen, Hackfleisch, Kräutern und Wachteleiern. © regios24 | Stefan Lohmann

Tofu spielt im Heimatland der 30-Jährigen eine große Rolle, da viele Einheimische Buddhisten sind und sich vegetarisch ernähren. Die 30-Jährige ist hingegen nicht gläubig und daher fällt ihr Lieblingsgericht mit „Pho Bo Tåi“ auch eher deftig aus. Es handelt sich hierbei um eine Suppe mit geschnittenem Rindersteak, Knoblauch sowie Ingwer nach Hanoi Art. Als eine Art Delikatesse könnte man die Nummer 40, „Tiéu Nam Vang“, auf der Speisekarte betiteln.

Die lauwarmen Reisbandnudeln werden mit marinierten und gegrilltem Schweinefleisch, Xa Xiu, serviert und mit Garnelen, Hackfleisch, Kräutern sowie einem Wachtelei garniert. Die auf Sojabohnen basierende Sauce gibt dem Gericht ein süßliche, aber auch kräftige Note. „Dieses Gericht ist sehr aufwändig in der Herstellung“, erklärt die Unternehmerin. Wie genau die schmackhafte Sauce hergestellt wird, will uns die Gastronomin allerdings nicht verraten. Dafür gibt sie uns ihre Träume preis. „Ich will das Pho Ta weiterentwickeln und auch in anderen Städten etablieren.“ Braucht es nur wieder eine glückliche Fügung.

Blick in den gemütlichen Gastraum mit Küche. © regios24 | Stefan Lohmann

