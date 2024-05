Braunschweig. Mondo X, Brotzeit und Parkinson-Selbsthilfe aus Braunschweig mit dem Gemeinsam-Preis ausgezeichnet. Wofür wird das Preisgeld verwendet?

Wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement in Braunschweig ist, zeigt ein Blick auf die Preisträger des Gemeinsam-Preises, der vergangene Woche im Braunschweiger Dom verliehen worden ist. Den Ehrenamts-Preis vergab unsere Zeitung zum 21. Mal mit dem Dom gemeinsam.

Der Braunschweiger Verein Mondo X wird für seine Arbeit mit Jugendlichen geehrt

Während der erste Platz mit einem Preisgeld von 3500 Euro an die Tierhilfe in Wolfsburg ging, durften sich auch drei Vereine aus unserer Stadt über den zweiten und dritten Preis sowie einen Sonderpreis freuen. Der zweite Preis ging an die Jugendberatungsstelle Mondo X. Vertreten wurde Mondo X bei der Preisverleihung von sechs ehrenamtlich tätigen jungen Menschen, den Beraterinnen von Mondo X, sowie Johanna Rose, einer der hauptamtlich anleitenden Fachkräfte. Außerdem waren Henrike Richter und Sabine Götting, beide ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, anwesend. Beide haben selbst viele Jahre aktiv bei Mondo X gearbeitet.

Die Beratungsstelle Mondo X in der Paul-Jonas-Meier-Straße 42, Gliesmarode, bietet seit über 45 Jahren Unterstützung für junge Menschen im Alter von 14 bis 26 Jahren. Die jungen Beraterinnen und Berater leisten wertvolle Präventionsarbeit und bieten Unterstützung bei verschiedenen Themen des jugendlichen Lebens. Neben individueller Beratung bietet Mondo X auch Gruppenangebote wie „Training für soziale Kompetenzen“ und Präventionsprogramme für Schulen und Jugendgruppen zu Themen wie (Cyber-)Mobbing, Internetsucht und Cannabis. In die Präventionsarbeit mit Schulklassen wird auch das Preisgeld fließen, verrät Sabine Götting, Mitglied des Vorstands von Mondo X – zum Beispiel zu den nachgefragten Themen wie „Cybermobbing“ oder „Liebe, Freundschaft, Sexualität“.

„Als unser Sieg verkündet wurde, war ich freudig, stolz und gerührt“, berichtet Götting weiter. „Besonders berührend waren die persönlichen Worte von Ann-Christin Hartz über Mondo X. Der Gewinn bedeutet uns viel, da er unser langjähriges Engagement für junge Menschen mit Beratungsbedarf anerkennt.“

Senioren bereiten Kindern ein Frühstück vor - der Verein Brotzeit ist in Braunschweig in der Grundschule Altmühlstraße aktiv. © FMN | Bernward Comes

Braunschweiger Schulkinder erhalten Frühstück vom Verein Brotzeit

Den dritten Platz beim Gemeinsam-Preis bekam der Verein Brotzeit verliehen. Im Verein engagieren sich Seniorinnen und Senioren und machen Schulkindern ein Frühstück. Der deutschlandweit aktive Verein ist in Braunschweig an der Grundschule Altmühlstraße in der Weststadt aktiv. „Das Team war total überwältigt, hat sich riesig gefreut, die Veranstaltung war rundum gelungen“, erzählt Stephanie Tillmann, die für den Verein in Teilzeit Projekte in der Region Braunschweig, aber auch im Raum Hannover betreut.

Mit dem dritten Platz verbunden erhält der Verein ein Preisgeld von 1500 Euro. Es soll in dringend benötigte Ausrüstung fließen, die die Frühstücksvorbereitung für die Ehrenamtlichen und die Kinder verbessert: „Das Geld fließt in Müsli-Spender, die unsere Ehrenamtlichen leicht auffüllen können und an denen die Kinder sich leicht selbst bedienen können“, sagt Tillmann. Außerdem soll eine Kühlplatte angeschafft werden. Die durch Kühlakkus gekühlte Platte mit Frischhalteglocke soll Wurst- und Käseaufschnitt bei der Frühstücksausgabe lange frisch halten. Abseits des Preisgelds freut sich der Verein Brotzeit weiterhin über die großzügige Unterstützung durch die Volksbank-Brawo-Stiftung.

Seit unserem Bericht über den Verein im April ist bereits eine weitere Schule, die Eichendorfschule, eine Grundschule in Peine, dazugekommen, an der täglich 80 Kinder ein Frühstück durch Brotzeit-Ehrenamtliche bekommen. Auch in Braunschweig habe der Verein noch Kapazitäten für eine weitere Schule. Braunschweiger Schulen, an denen Bedarf besteht, können sich auf www.brotzeitfuerkinder.com/brotzeit-schule-werden/ bewerben.

Sonderpreis für die Braunschweiger Parkinson-Selbsthilfegruppe

Ein Sonderpreis ging an die Parkinson-Selbsthilfegruppe PaJuBS. Acht Mitglieder der Parkinson Selbsthilfegruppe waren vor Ort, darunter Matthias Lau, der Vorstandsvorsitzende. Für die Selbsthilfegruppe, die nach dem unerwarteten Tod der bisherigen Vorsitzenden Susanne Wagner im vergangenen Jahr vor großen Herausforderungen stand, ist der Gewinn ein bedeutender Erfolg. „Der Preis zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Lau.

Der zweite Platz für die Braunschweiger Jugendberatung „Mondo X“ und ihren Einsatz für junge Menschen. © regios24 | Darius Simka

Der im Februar 2016 in Braunschweig gegründete Verein PaJuBS Selbsthilfegruppe Braunschweig bietet jungen Parkinson-Erkrankten und deren Angehörigen eine Plattform zur Selbsthilfe. Geleitet von Angelika Galli und Matthias Lau, die selbst an Parkinson erkrankt sind, ermöglicht die Gruppe den Austausch von Erfahrungen und die Teilnahme an Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Mit regelmäßigen monatlichen Treffen im Kufa-Haus fördert die Gruppe Hoffnung und Lebensfreude, indem sie ihre Mitglieder ermutigt und unterstützt, individuell mit der Krankheit umzugehen.

Laut Lau wird das Preisgeld überwiegend der Vereinskasse zugutekommen. Der Sieg wurde wenige Tage nach der Verleihung bereits beim Stammtisch der Mitglieder gebührend gefeiert, wobei ein Teil des Preisgeldes zur Finanzierung der Feierlichkeiten verwendet wurde. „Wir haben auch noch Bedarf an neuen Tischtennisschlägern und grünen T-Shirts in den Vereinsfarben, und werden einen Teil des Preisgeldes dafür einsetzen“, fügte der PaJuBS-Vorstandsvorsitzende hinzu.

