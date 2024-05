Braunschweig. Wie und wo sich die zwei Südstädter Christel und Willi Zimmer sich kennengelernt haben, lesen Sie hier.

30 Jahre waren Christel und Willi Zimmer in jeder freien Minute mit ihrem Wohnmobil unterwegs, „einmal ein dreiviertel Jahr lang“, berichten die beiden Südstädter. Diese längste Reise führte sie über Petersburg bis nach Moskau und über das Baltikum zurück nach Braunschweig. Vor acht Jahren haben sie ihr Wohnmobil verkauft –„ganz spontan“, sagt das Ehepaar Zimmer. An diesem Dienstag, 14. Mai, feiern die beiden mit Familie, darunter zwei Enkeln und einer elfjährigen Urenkelin, sowie Freunden ihre eiserne Hochzeit.

Eigentlich ist gerade Willi Zimmer für seine spontanen Entschlüsse bekannt, das werden auch einige Südstädter bestätigen. Einmal jedoch, weil er und seine Christel schon drei Jahre verlobt waren, „haben unsere Eltern uns doch gedrängt zu heiraten“, sagt die Ehefrau. „Sie hatten wohl Angst, dass ich noch das Weite suche“, meint ihr Mann und lacht. Schließlich hatten die beiden ihre künftigen zwei Zimmer in seinem Elternhaus am Sandgrubenweg schon mit neuen Möbeln eingerichtet. 1959 wurde der Bund fürs Leben besiegelt.

Mit edler Robe zum Tanzabend nach Ölper

Heute, nach 65 gemeinsamen Ehejahren, hat sich gezeigt, dass die Befürchtung haltlos war. Christel und Willi hatten sich am 4. Juni 1955 bei einem der Sommernachtsbälle im Ölper Waldhaus kennengelernt. „Von dem Tag an waren wir zusammen“, erzählt sie. „Es war ein spontaner Einfall, dass ich dorthin gefahren bin“ – auch damals schon. „Mein Freund und ich waren im schwarzen Anzug gekleidet, so wie es damals üblich war.“

Christel und Willi Zimmer am 14. Mai 1959 nach der Trauung auf der Braunschweiger Rathaustreppe. © FMN | Karsten Mentasti

Christel Zimmer, geborene Wünsch, kam 1949 aus dem Riesengebirge mit Mutter und Bruder als Vertriebene nach Braunschweig an den Bienroder Weg. Den Vater fanden sie über den Rotkreuz-Suchdienst in Regensburg. Sie lernte im Siegfriedviertel im Textilgeschäft Grupe Verkäuferin, arbeitete danach bei Karstadt und Weipert, dann bis 1961 artfremd bei Voigtländer. 1960 war Tochter Heike geboren worden. Als sie zur Schule ging, fing Christel Zimmer wieder an zu arbeiten, in Geschäften in der Südstadt. „Ich glaube, ich habe die meisten Läden hier durch“, meint die 88-Jährige grinsend. „Und dabei viele Leute kennengelernt.“

Beruflichen Werdegang verschleiert

Ihr Mann Willi ist gelernter Klempner, ausgebildet in der Linnéstraße, war dann bis 1963 bei Liefner, bis er abgeworben wurde und fortan bis zum Renteneintritt für die „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“ in Schöningen tätig war – eine Tarnbezeichnung für die Außenstellen des Bundesnachrichtendienstes, dicht an der damaligen Grenze zur DDR. „Den Leuten habe ich immer gesagt, er arbeitet bei der Post“, verrät Christel Zimmer.

Das Abhören lag dem heute 89-Jährigen aber dann doch nicht so sehr, deswegen konnte er seine Vorgesetzten bald überzeugen, die Haustechnik für die BND-Außenstellen zu organisieren, damit nicht immer fremde Firmen in die Gebäude mussten. „Das hat mir viel Freude gemacht und ich bin innerhalb Deutschlands auch etwas rumgekommen“, schwärmt er.

Aktiv in zwei Klubs und der Bürgergemeinschaft

Zurück in die Südstadt: Dort hatten die beiden sein Elternhaus erst ausgebaut, „denn früher gab es da noch Schweine- und Hühnerställe“, sich dann ein erstes Wohnmobil angeschafft und 2003 das Haus zugunsten einer Eigentumswohnung ganz in der Nähe verkauft.

In seinem Stadtteil war Willi Zimmer beim SV Süd nicht nur zunächst aktiver Fuß- und dann Handballer sowie ab 1984 auch etliche Jahre Handball-Abteilungsleiter und zusammen mit seiner Frau (aktiv in der Gymnastikabteilung) mit den Sportlern oft auf Reisen. Er war von 1980 bis 2001 auch Vorsitzender der Bürgergemeinschaft, dem Dachverband der Südstadt-Vereine und ist heute Ehrenvorsitzender. An Fahrten und den Seniorennachmittagen nehmen beide regelmäßig teil – „wir wollen ja beweglich bleiben“, so Christel Zimmer. Und beide sind seit Jahrzehnten und bis heute aktiv im Schützenverein Grüne Gilde.

