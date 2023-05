Kreis Gifhorn: Auto sorgt bei Polizeistreife für Aufregung

Die Polizei stoppte in Wittingen eine 43-jährige Autofahrerin, die in einem Wohngebiet scheinbar ziellos hin- und herfuhr (Symbolfoto).

Ein Seat, der scheinbar ziellos in einem Wohngebiet hin- und hergefahren ist, ist zwei Beamten in der Nacht zu Mittwoch bei einer Streifenfahrt in Wittingen aufgefallen. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten die Fahrerin, heißt es in einer Mitteilung. Sie gab an, lediglich eine ruhige Stelle zum Telefonieren zu suchen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-Jährige seit mehr als einem Jahr nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht, sodass im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Frau muss sich Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stellen.

