Gemeinsam-Preis 2023: Hier geht es zum Livestream

Vorbildliches Engagement in unserer Region auszeichnen, ist das Anliegen des Gemeinsam-Preises. Ein Anliegen, dass unserer Zeitung und dem Braunschweiger Dom seit 20 Jahren am Herzen liegt. 17 Kandidatinnen und Kandidaten haben wir unseren Leserinnen und Lesern in den vergangenen Wochen vorgestellt. Heute findet der Festakt im Braunschweiger Dom statt und die Siegerinnen und Sieger werden verkündet.

Preise in drei verschiedenen Kategorien ausgelobt

Neben dem 1. bis 3. Preis werden ein Sonderpreis der Jury und ein Jugendpreis des Braunschweiger Doms vergeben. Insgesamt sind die Preise mit 11.000 Euro dotiert. Zum zweiten Mal lobt unsere Zeitung gemeinsam mit BS-Energy in diesem Jahr den „Zuversichts“-Preis unter dem Motto „Zusammenhalt“ aus.

Die Entscheidung darüber trifft die Gemeinsam-Jury bestehend aus Ann-Kristin Hartz, Geschäftsführerin bei Sichtbar – Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt e.V., Thomas Hofer, Oberlandeskirchenrat, Dompredigerin Cornelia Götz, Kerstin Loehr und Christian Klose, Chefredakteure unserer Zeitung, sowie Henning Noske, Leiter der Lokalredaktion Braunschweig.

Nicole Kumpis hält die Festrede

Nicole Kumpis – eine Frau, die 2022 Geschichte geschrieben hat, als sie zur ersten Präsidentin des BTSV gewählt wurde und seitdem jeden Tag und jede Sekunde mit der gleichen Emotionalität, Euphorie und Ruhe an die Arbeit geht hält in diesem Jahr beim 20. Gemeinsam-Preis die Festrede.