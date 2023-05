Wolfsburg. Im Penny-Markt am Wolfsburger Nordkopf gerieten am Mittag zwei Männer in Streit, der Ältere versprühte Reizgas. Das ist bisher bekannt.

Am Nordkopf in Wolfsburg gab es einen großen Polizeieinsatz. Ein Mann versprühte im Penny-Markt (hinten rechts) Reizgas und verletzte mehrere Menschen.

Polizei in Wolfsburg Wolfsburg: Pfefferspray-Attacke in Supermarkt – Sieben Verletzte

Zwei Männer sind am Freitagmittag im Penny-Markt am Nordkopf in Wolfsburg in Streit geraten. Der Ältere attackierte dabei den anderen mit Pfefferspray. Sechs weitere Personen wurden dabei verletzt und mussten zur Behandlung ins Klinikum.

Wie die Polizei berichtet, wurden in dem Discounter in der Porschestraße insgesamt sieben Personen durch Reizstoff verletzt, den ein 45-jähriger Wolfsburger nach vorangegangenem Streit einem 33-jährigen aus dem Landkreis Gifhorn ins Gesicht sprühte.

Wolfsburger attackiert Mann im Penny-Markt mit Pfefferspray

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Wolfsburger um 11.59 Uhr den Supermarkt am Nordkopf und sprühte dem Jüngeren Pfefferspray ins Gesicht. Da sich die Tat im Eingangsbereich ereignete, erlitten mindestens sechs weitere Personen, die sich dort aufhielten, Reizungen der Atemwege. Ob es noch weitere Verletzte gibt, ist zurzeit nicht bekannt.

Die sechs Leichtverletzten wurden laut Polizei mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum gefahren. „Der 33-Jährige verweigerte eine medizinische Behandlung und verhielt sich derart aggressiv, auch gegenüber den eingesetzten Beamten, dass er in Gewahrsam genommen werden musste“, berichtete die Polizei.

Viele Krankenwagen zum Wolfsburger Nordkopf alarmiert

Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Wie unsere Zeitung zunächst auf Anfrage von der Polizeiwache bestätigt bekam, waren mindestens sechs Krankenwagen zum Penny-Markt am Nordkopf alarmiert worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich zum einen polizeibekannten Mann handeln. Nach Informationen der Redaktion gibt es Aufnahmen vom Tatgeschehen – am Nordkopf herrscht Videoüberwachung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter Telefon (05361) 4646-0 zu melden.

