Aktivisten blockierten im Mai 2022 in Braunschweig die Wolfenbütteler Straße. Polizisten versuchten die festgeklebte Hand dieses Mannes vom Asphalt zu lösen.

Wolfsburg. Seit 2022 gab es in Niedersachsen bislang 32 Aktionen. Der teuerste Einsatz war im vergangenen Oktober in der Autostadt in Wolfsburg.