Hier feiert Braunschweig „Tanz in den Mai“ und Maibaum-Aufstellen

Der Tanz in den Mai ist Tradition, ebenso wie vielerorts das Maibaum-Aufstellen. Wir zeigen hier in einer Übersicht beispielhaft, welche besonderen Veranstaltungen am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, in Braunschweig stattfinden. Haben wir Ihre Feier vergessen? Dann schreiben Sie bitte an cornelia.steiner@funkemedien.de. Wir ergänzen unsere Liste fortwährend.

80er-Mai-Tanz im „Rokoko“

„New Gold Dream“ betitelten die Simple Minds 1982 ihr fünftes Studioalbum mit Hits wie „Someone Somewhere“. Am Sonntag, 30. April, steigt unter diesem Motto eine 80er-Jahre-Party im BTHC-Clubhaus „Rokoko“ am Friedrich-Kreiß-Weg im Bürgerpark. Veranstalter ist Hans-Herbert „Spitze“ Wiegandt, der in den 80er Jahren legendäre Clubs und Bars wie das „Leuko“, das „Rizz“ und die „Café Tasse“ betrieb. Für die passende Musik sorgt Erick Miottke alias DJ Whiper, auch bekannt durch die Elektro-Projekte Trilogy und Villaborghese. Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im „Rokoko“.

„Rock in den Mai“ in Watenbüttel

In Watenbüttel wird festlich in den Mai gestartet: Am Sonntag, 30. April, findet auf der Festwiese an der Bundesallee der „Rock in den Mai“ statt. Um 17 Uhr geht es los – mit Begrüßung und Kinderprogramm. Um 19 Uhr folgt das Aufstellen des Maibaums und ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik mit „Behind the Rhythm“ und „Jimmy and the Scamps“. Um 22 Uhr wird laut Ankündigung die Maikönigin gekrönt. Eintritt: 4 Euro.

Maifest in Lamme

Die Freiwillige Feuerwehr Lamme lädt am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr zum Maifest auf die Kirchwiese am Dorfgemeinschaftshaus ein. Dann wird der Maibaum aufgestellt, außerdem gibt es ein Kuchenbuffet, Gegrilltes, eine Hüpfburg, Spiel und Spaß.

Tanz in den Mai in den „Vier Linden“

In den „Vier Linden“, Wiesenstraße 4, wird am Sonntag, 30. April, ab 21 Uhr mit Live-Musik von „The Peppers“ in den Mai getanzt. Eintritt frei.

„Ü30-Party – Tanz in den Mai“ im Millenium-Event-Center

Das Millenium-Event-Center veranstaltet am Sonntag, 29. April, zum Motto „Tanz in den Mai“ wieder eine Ü30-Party. Auf dem großen Dancefloor werden die Hits der letzten 30 Jahre gespielt, heißt es in der Ankündigung. Auf der zweiten Tanzfläche gibt es für alle Paartänzer die besten deutschen und internationalen Discofox- und Schlager-Hits. „Frische House- und Black-Beats wird Szene DJ John Minus auf der dritten Tanzfläche zum Besten geben. Im Cuba-Club geht es südamerikanisch mit sommerlichen Salsa, Latino und Merengue Klängen von dem bundesweit bekannten DJ Wilfredo zu.“ Zudem können alle Freiwilligen am kostenlosen Salsa-Tanzkurs teilnehmen. Als weiteres Highlight werden die Tanzshows und Walkacts von „Germanys best Dance- und Entertainment-Artists“ genannt. Tickets für 11 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim-light.com, Abendkasse 15 Euro. Einlass ab 21 Uhr. Zutritt: Frauen ab 27 Jahren, Männer ab 30 Jahren.

Tanz in den Mai im „Lord Helmchen“

Zum Tanz in den Mai mit „Hit-Marathon“ und Dinner lädt am Sonntag, 30. April, das „Lord Helmchen“ an der Fallersleber Straße ein. DJ Axel spielt Musik der 80er bis heute. Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf vor Ort oder online.

„Jolly Time“ lädt zur Dresscode-Party ein

Im „Jolly Time“ an der Broitzemer Straße findet am Sonntag, 30. April, ab 23 Uhr eine „White Party“ statt. „Wir begrüßen den Frühling mit heißen Beats, kühlen Drinks und einer weiß gekleideten Partymeute. Unter Schwarzlicht bringen wir eure Outfits zum Strahlen“, heißt es in der Ankündigung. Unter der Diskokugel gibt’s einen Mix aus Charts, Pop, Black Music und Schlager. „Weiße Kleidung ist erwünscht, aber keine Pflicht. Wer sich an den Dresscode ,White’ hält, darf sich über ein Freigetränk freuen“, so der Veranstalter.

Tanz in den Mai im „Pupasch Club“

Der „Pupasch Club“ in der Neuen Straße lädt am Sonntag, 30. April, ab 21.30 Uhr zur Tanz-in-den-Mai-Party ein. „Für eine fetzige Liveshow sorgt die Coverband M1 aus Wolfsburg. Lasst euch mitreißen von ihrer Partymusik und tanzt ausgelassen in den Mai“, ist in der Ankündigung zu lesen. Eintritt: 5 Euro.

„Tanz in den Mai“ im neuen Ausflugslokal „Zur Freundschaft“ am Polizeistadion

Im ehemaligen „Holzwurm“ wird seit vielen Wochen kräftig gearbeitet. Der Braunschweiger Club-Betreiber Tim Lemke hat das Ausflugslokal am Prinzenpark mit einem Team Anfang dieses Jahres übernommen und plant dort Restaurant, Café und Biergarten mit neuem Konzept – und mit neuem Namen: „Zur Freundschaft“.

Der exakte Eröffnungstermin steht jetzt auch fest. Auf Instagram heißt es: „Die Gerüchte sind wahr!! ,Zur Freundschaft’ eröffnet am Sonntag, 30. April, und außerdem möchten wir mit euch in den Mai feiern.“ Ab 12 Uhr soll es ganz locker losgehen (open end). Angekündigt sind Speisen vom Grill und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Drinnen und draußen ist geöffnet. Wichtig: Kein à la Carte, keine Reservierungen! Mit dabei sind die DJs Chris Champagne und Richy Vienna.

