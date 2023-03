Beim „Globalen Klimastreik“ der „Fridays for Future"-Bewegung musste in Frankfurt ein Stand der Partei „Die Basis“ (vorne) von Polizisten abgeschirmt werden. „Die Basis“ kommt von Freitag bis Sonntag zum Bundesparteitag in Braunschweig zusammen. Sie gründete sich zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, sieht ein Verbrenner-Aus und ein Tempolimit auf Autobahnen sehr kritisch.