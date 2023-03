Braunschweig. Unbekannte sind in eine Gaststätte im Prinzenpark in Braunschweig eingebrochen. Ein weiterer Einbruch in der Nachbarschaft misslang allerdings.

Eine dreistellige Bargeldsumme stahlen Unbekannte aus einer Gaststätte am Prinzenpark in Braunschweig. (Symbolbild)

Blaulicht Braunschweig Einbruch am Prinzenpark in Braunschweig: Bargeld gestohlen

Zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb am Braunschweiger Prinzenpark ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Einbruch und Diebstahl in Braunschweig

Unbekannte Täter verschafften sich dabei mit Gewalt auf eine Nebentür Zugang zum Gebäude in der Herzogin-Elisabeth-Straße und durchsuchten die Räume. Am nächsten Morgen stellten Mitarbeiter fest, dass die Diebe Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet hatten.

Auch in die Räume eines benachbarten Sportvereins wollten die Diebe einbrechen. Hier blieb es allerdings beim Versuch und der Einbruch misslang.

Die Tatorte wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt. Hinweise von Personen, die zur genannten Zeit Beobachtungen im Prinzenpark gemacht haben, nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 entgegen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!