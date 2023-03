Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Blaulicht Wolfsburg Falscher Handwerker klaut in Wolfsburg Goldschmuck

Falscher Handwerker im Rabenberg: Ein Unbekannter hat eine ältere Dame um ihren goldenen Schmuck gebracht, wie die Polizei berichtet. Der Mann habe am Mittwoch um 8.55 Uhr mit einem Messgerät in der Hand an der Tür der Seniorin geklingelt, um angeblich den Wasserdruck kontrollieren zu wollen.

Dieb trickst Seniorin in Wolfsburg aus

„Obwohl sie ein ungutes Gefühl hatte, ließ sie den Mann in ihre Wohnung“, heißt es von der Polizei. Der Mann habe die Wohnungsinhaberin aufgefordert, den Wasserhahn im Badezimmer zu betätigen, während er im Schlafzimmer zugange war. Nach einer kurzen Zeit gab er vor, noch weiteres Werkzeug holen zu wollen, verließ die Wohnung und verschwand. Kurz danach bemerkte die Senioren das Fehlen ihres Goldschmucks.

Polizei mahnt: Lieber sichergehen und Handwerkerfirma anrufen

Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von sportlicher Statur, trug schwarze Haare mit schwarzem Vollbart und war mit einer schwarzen Handwerkeruniform bekleidet. Die Ermittler hoffen auf Hinweise, möglicherweise hat er auch bei anderen Wohnungen geklingelt. Hinweise an 05361 46460.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. „Verweigern Sie den Zutritt, rufen Sie die angebliche Firma an, von der der Handwerker kommt. Holen Sie sich bei Nachbarn Hilfe oder alarmieren Sie die Polizei,“ sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!