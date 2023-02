Macht mit beim Zukunftstag 2023 in unserer Redaktion!

Braunschweig. Am 27. April geben wir einen Einblick in die Arbeitsbereiche der Redaktion – Kinder und Jugendliche können sich jetzt per E-Mail bewerben.

Wie wird man eigentlich Redakteur oder Redakteurin? Was ist ein Volontariat? Wie kommt eine Nachricht in die Zeitung? Und was bedeutet eigentlich Medienunternehmen? All diesen Fragen möchten wir beim Zukunftstag 2023 am Donnerstag, 27. April, mit Schülerinnen und Schülern aus der Region auf den Grund gehen.

Schülerinnen und Schüler erhalten Einblick hinter die Kulissen

Kinder und Jugendliche aus unserer Region können beim Zukunftstag im Medienhaus in Braunschweig unsere Redakteurinnen und Redakteure bei der Auswahl von Themen beraten und Spuren auf den Seiten der Zeitung hinterlassen. In einer Schreibwerkstatt schauen wir uns gemeinsam an, was einen guten Text auszeichnet und worauf es bei einem Interview ankommt. Anschließend nehmen die Schülerinnen und Schüler das Zepter in die Hand und können das Erlernte direkt bei einem Interview mit der Chefredaktion anwenden und Einblicke in den Alltag einer Redaktion gewinnen. Auch die Ressorts von der Wirtschafts- bis zur Sportredaktion werden sich vorstellen.

Jetzt für den Zukunftstag 2023 anmelden

Anmeldungen für die Teilnahme am Zukunftstag 2023 am 27. April von 8 bis etwa 14.30 Uhr im Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig sind ab sofort über die E-Mail-Adresse

zukunftstag-bzv@funkemedien.de möglich. Da wir leider nur 25 Plätze vergeben können, werden wir nach dem Windhund-Prinzip vorgehen – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bitte gebt in Eurer Bewerbung Eure Adresse, Euer Alter und den Namen Eurer Schule an. Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen.

Wir werden Euch anschließend per Mail eine Foto-Einverständniserklärung für Eure Erziehungsberechtigten zukommen lassen – erst wenn ihr uns diese unterschrieben zurücksendet, können wir Euch final anmelden und die abschließenden Infos für den Zukunftstag zukommen lassen.