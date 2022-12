Bewohner des Weihnachtshauses in Niedersachsen erhalten Drohbrief

Zahlreiche Lichter erstrahlen am weihnachtlich geschmückten Haus der Familie Borchart. Vom 1. Advent bis zum Jahresende erstrahlt das Haus der Familie mit Weihnachtsdekoration und rund 60.000 Lichtern.

Wegen ihrer in der Adventszeit eingeschalteten 60.000 Lichter haben die Bewohner des Delmenhorster Weihnachtshauses einen Drohbrief erhalten. Anonym werde darin gedroht, in einer Nacht-Aktion die weihnachtliche Dekoration am Haus zu zerstören, wenn die Lichter nicht bis zu einem bestimmten Tag ausgehen, sagte Bewohnerin Martina Borchart.

Als Grund für die Drohung würden die Energiekrise und das damit notwendige Energiesparen genannt. „Wir waren geschockt“, sagte Borchart. Ihr Mann und sie erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Nötigung, wie ein Sprecher sagte. Das Weihnachtshaus werde künftig in die Kontrollfahrten des Streifendienstes einbezogen. Wer der Absender des Briefes sei, sei bislang unbekannt.

Bewohner des Weihnachtshauses kündigen an, sich nicht kleinkriegen zu lassen

Martina Borchart kündigte an, die Lichter weiterhin brennen zu lassen. „Wir lassen uns nicht kleinkriegen“, sagte sie. Schließlich würden mit der Aktion auch Spenden für den guten Zweck gesammelt. Am ersten Advent seien wieder zahlreiche Menschen gekommen, um die Lichter zu bestaunen.