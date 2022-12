Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 1 bei Hildesheim ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Seine drei Mitfahrer im Wagen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wurden in der Nacht zum Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 18 Jahre alte Fahrer mit dem Auto in einer langgezogenen Linkskurve zwischen den Ortschaften Garmissen-Garbolzum und Schellerten nach rechts von der Straße auf den Seitenstreifen abgekommen. Dort stieß es gegen einen Baum.

Der 18-Jährige wurde laut der Polizei bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Die Mitfahrer wurden von Rettungskräften behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Straße wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Streit zwischen Frauen in Bremerhaven eskaliert - 45-Jährige mit Messer verletzt

Eine 45 Jahre alte Frau ist bei einem Streit in einer Wohnung in Bremerhaven-Geestemünde mit einem Messer schwer verletzt worden. Die mutmaßliche Täterin, eine 25 Jahre alte Frau, habe sich anschließend widerstandslos festnehmen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Opfer war demnach so schwer verletzt, dass zeitweise Lebensgefahr bestanden habe. Warum es zu dem Streit zwischen den beiden Frauen kam, ist noch unklar. Ermittlungen seien aufgenommen worden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte «buten un binnen» von Radio Bremen berichtet.

Brand in Werkstatt in Zeven - Auto komplett zerstört

In einer Werkstatt in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist ein Auto komplett ausgebrannt. In der Nacht auf Samstag breitete sich das Feuer auch auf umliegende Gegenstände neben dem Auto aus und zerstörte die Glasscheiben der Werkstatt, teilte die Feuerwehr mit. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen auf das restliche Gebäude. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.