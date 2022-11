Zugunglück bei Gifhorn: Gefahr gebannt, Feuerwehr rückt ab

Manche Kundinnen verpasten am Montagmorgen aufgrund mangelnder Informationen in Ohof den Zug in Richtung Hannover, der von Gleis 4 abfuhr. Dort kommt er normalerweise nur an.

Carsten Schaffhauser, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn, erläutert das aktuelle Einsatzgeschehen. Die Stichflamme am Unfallort ist knapp 10 Meter hoch, die Verbrennung des Propangases wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Rund 70 Einsatzkräfte sind bei Leiferde mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Ein Güterzug war in der vergangenen Woche auf einen stehenden Zug gefahren.

Die Gefahr ist gebannt: Bei den Räumarbeiten nach dem Zugunglück auf der Bahn-Schnellstrecke Hannover-Berlin bei Leiferde im Kreis Gifhorn kann ab sofort wohl kein ausströmendes Gas mehr zu einer Explosion führen. Die Feuerwehren räumen den Einsatzort, von jetzt an ist die Deutsche Bahn allein für die Bergung der havarierten Güterwaggons zuständig.

„Seit dem Morgen sind die Waggons 1,2 und 4 komplett fertig zur Bergung“, teilte Kreisfeuerwehrsprecher Timm Bußmann am Freitagnachmittag mit. „Seit dem Mittag ist auch am Waggon 3 die Sicherheit hergestellt.“ Sprich: Alles Gas aus den vier umgekippten und beschädigten Gaskesselwagen ist abgepumpt oder abgefackelt, alle Kessel sind mit Stickstoff gefüllt worden. „Von den verunfallten Kesselwagen geht keine Gefahr mehr aus.“

Daher hätte die Werkfeuerwehren mit dem Rückbau ihrer Ausrüstung begonnen. Auch die Kreisfeuerwehr wolle ihr Material bis Samstag geräumt haben, weil eine Brandsicherung nun nicht mehr nötig sei. Bußmann: „Sobald alle Schläuche, Pumpen und sonstige Gegenstände eingeräumt sind, wird am Samstag gegen Mittag die Einsatzstelle an die Deutsche Bahn übergeben.“

Auf der Strecke waren in der Nähe von Leiferde (Kreis Gifhorn) am Donnerstag zwei Güterzüge zusammengestoßen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius besuchte die Unfallstelle am Donnerstag, um sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen.

Großes Lob vom Minister an die Einsatzkräfte im Kreis Gifhorn

„Das ist eine Situation, die wir noch nicht so oft hatten. Die Situation, dass Propangas in solchen Mengen ausströmt und und befüllte Güterwaggons darum herum liegen – das ist eine hochexplosive Angelegenheit und da hat die Feuerwehr hier vor Ort, die Samtgemeindefeuerwehr mit Unterstützung der Werkfeuerwehr aus Dormagen, Marl und Ludwigshafen wirklich ganze Arbeit geleistet. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden“, sprach Pistorius vor versammelter Mannschaft.

Gesamteinsatzleiter und Samtgemeindebrandmeister Sven Mayer informierte ihn im Stabsraum zuvor über die aktuelle Lage an der Einsatzstelle. Pistorius sprach außerdem sein Lob gegenüber den Einsatzkräften aus: „Als Minister bin ich ja auch für kleinere und größere Katastrophen zuständig. Und um der Feuerwehr zu danken und den Einsatzkräften, weil das wirklich richtig große Leistung ist, das kann man gar nicht laut genug sagen.“

Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte vor Ort läuft auch laut Carsten Schaffhauser, Sprecher der Kreisfeuerwehr, „vorbildlich“. Nicht nur sei die Samtgemeindenfeuerwehr und die Unterstützung der Werkfeuerwehr unmittelbar zur Stelle gewesen, auch THW, DRK und die DB würden tolle Arbeit leisten: „Alles wurde sofort geliefert, seien es die Mineralgemische für die Wege zur Unfallstelle oder die Fackeln für die Verbrennung des Propangases. Die Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort war auch von Anfang an sichergestellt.“

„Die Feuerwehr ist hier fertig, wenn keine Gefahr mehr besteht. Dann wird die Einsatzstelle zu einer Baustelle“, so Schaffhauser. Aus Sicherheitsgründen kann erst dann das Ausmaß der Schäden von der Deutschen Bahn festgestellt und die Beseitigung der Waggons und der Lok sowie die Reparaturarbeiten der Gleise, Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik begonnen werden. Die DB teilte am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung mit, dass sie dafür „modernste Notfalltechnik“ einsetze, die bereits nahe der Unfallstelle eingetroffen sei: Notfallkräne stünden unter anderem in Lehrte bereit (Region Hannover).

Zusätzlich würden ein Hilfszug sowie schweres Gerät und Abschleppwagen zum Einsatz kommen. Die umgestürzten Wagen könnten nicht mehr auf der Schiene fahren, sondern müssten auf Abschleppwagen gehievt und abtransportiert werden. Der Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin bleibe laut DB daher über den 27. November hinaus bis voraussichtlich 16. Dezember beeinträchtigt.

Bundespolizei gibt Unfallursache bekannt

Als Ursache des Unglücks, bei dem ein Lokführer leicht verletzt wurde, nannte die Bundespolizei nach ersten Erkenntnissen kein technisches Versagen des auffahrenden Zuges oder der technischen Sicherungseinrichtung der Bahnstrecke. „Die Bahnunfallermittler stellten fest, dass der betroffene Streckenabschnitt durch eine Mitarbeiterin der DB AG fälschlicherweise freigeben wurde, obwohl dort noch ein Güterzug hielt.

Die Mitarbeiterin ließ den darauffolgenden Güterzug mit 25 Kesselwagen in diesem Abschnitt mit 40 Stundenkilometer fahren, der dann auf den stehenden Zug auffuhr. Gegen die Mitarbeiterin der DB AG wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt“, teilte Kevin Müller mit, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

