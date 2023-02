Das Café Haus am See in Lebenstedt und seine Inhaberin Marion Marquardt.

Frühstück in Salzgitter Hier können Sie in Lebenstedt frühstücken: 11 Cafés im Überblick

Gründe für ein gutes Frühstück außer Haus gibt es viele: Sich mit dem Ehepartner einen Luxus-Brunch leisten, mit der Schwiegermutter zum Plaudern einkehren, mit Freundinnen ein Sektfrühstück genießen, mit dem Kegelclub eine kleine frühe Runde starten oder einfach vor der Arbeit noch mal kurz verschnaufen. Oder die Liebste zum Valentinstag am Dienstag, 14. Februar, einfach mal spontan einladen… Frühstückslokale sind beliebt. Auch in Salzgitter gibt es einige davon. Wir haben uns in Lebenstedt umgesehen, wo es welche Leckereien am Morgen gibt, und wie lange Frühstück jeweils angeboten wird. Übrigens: Die meisten Lokale verfügen auch über Plätze im Freien. Die Reihenfolge der Cafés ist keine Bewertung.

Tatlim: Frühstück gibt es bis abends

Seit 2019 betreibt Kader Dede sein Café in der Marienbruchstraße 73. Er beschreibt es als familiär und gemütlich und betont, dass der Laden behindertengerecht ist. Zudem sind Parkplätze direkt nebenan. Das Frühstück ist international, es gibt vegane Alternativen. Das Frühstück kostet zwischen 6,90 und 13,90 Euro, geöffnet hat das Café täglich von 9 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Der Name „Tatlim“ ist Programm: Tatlim bedeutet auf Türkisch „meine Süße“. Selbstgemachter Kuchen und Torten stehen auch zur Auswahl. Seine Leckereien präsentiert der Laden unter anderem bei Instagram. Reservieren können Interessierte per Telefon unter (05341) 8873267 oder per Mail an cafe.tatlim.sz@gmail.com.

Im Tatlim bekommt man Frühstück bis abends. Foto: Verena Mai

Lilli’s Café: Ehepaar mit Herzensprojekt

Das Ehepaar Ebru und Tarik Mardin im Oktober 2016. Tarik Mardin sagt über das Café und seine Frau: „Der ganze Charme, der im Café zu sehen ist, ist ihr Werk.“ Es gibt unter anderem türkisches Frühstück, auch vegan. Lilli’s Café liegt in der Thiestraße 18: Frühstück gibt es von 7,90 bis 14,90 Euro. Das Ambiente ist pittoresk. Eine Reservierung ist notwendig. Geöffnet hat das Café täglich von 9 bis 14 Uhr. Reservierungen sind möglich unter (05341) 9394390 und per Mail an ebrumar@hotmail.de.

Lilli's Café. Foto: Verena Mai

Café del Lago: Traumhafte Sicht auf den Salzgittersee

Das Café del Lago bietet eine sensationelle Aussicht auf den Salzgittersee. Es befindet sich am Sandstrand des Nordufers, Westfalenstraße 61. Eugen und Renate Schulz betreiben das Strandcafé. Vom kleinen Frühstück für 5,90 Euro bis zum herzhaften Genießer-Frühstück für 26,50 Euro bietet das Café klassisches Frühstück an. Auch vegetarische Varianten von süß bis zu Käse stehen auf der Karte. Frühstücken können Besucher täglich von 9 bis 11.30 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen bietet das Café ein Buffet für 16,90 Euro an. Reservierungen sind über die Website cafedellago.de, per Telefon unter (05341) 8663434 oder per Mail an info@cafedellago.de möglich.

Café del Lago Foto: Verena Mai

Café Carree: im Herzen der Innenstadt

Das Café Carree finden Interessierte in der Chemnitzer Straße 42, zentral in der Innenstadt. Das Frühstücksangebot ist bunt gemischt und international: Neben dem normalen Frühstück bietet das Café Waffeln, Toasts, Croques Salate und auch Pancakes an. Es gibt einen Raucherbereich. Das Café Carree hat von Montag bis Freitag sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Preislich liegt die Spanne für Frühstück von 7,90 bis 13,20 Euro. Reservierungen nimmt das Team unter der Telefonnummer (05341) 179570 entgegen.

Café Carree. Foto: Verena Mai

Rock Café: Frühstück in der Szene-Kneipe

Wer es kultig und rustikaler mag, ist im Rock Café genau richtig: Es gibt günstiges Frühstück von 7,70 bis 9,80 Euro, jedes Frühstück kann mit extra Beilagen ergänzt werden. Das Rock Café ist Am Schölkegraben 36. Frühstück gibt es von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, Samstag und Sonntag eine Stunde länger, von 9 bis 13 Uhr. Ab 9 Uhr gibt es gleich das volle Angebot der Karte: Wer also gerne Baguettes, Hamburger oder ein Bauernfrühstück essen möchte, ist hier richtig. Interessierte können unter der Telefonnummer (05341) 4020188 oder per Mail an info@rockcafe-salzgitter.de reservieren.

Rock Café. Foto: Verena Mai

Extraschicht: Genuss statt Arbeit - und Kaffee satt

Die Extraschicht ist Café und Kneipe in einem. Der Inhaber Helmut Rüdisser betreibt es schon seit 2008. Das Café liegt mitten in der Innenstadt, am Fischzug 1. Frühstück kostet zwischen 8,90 und 14,90 Euro. Besonders beliebt ist das Familienfrühstück: Für 10,80 Euro pro Person gibt es reichhaltiges Frühstück für zwei auf einer Etagere. Eine Seltenheit: Gäste können sich so oft Kaffee nachschenken lassen, wie sie wollen. Das Frühstück wird von Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr angeboten. Das Angebot ist klassisch. Es gibt einen abgetrennten Raucherbereich. Reservieren können Gäste unter (05341) 2238090 oder über die Website.

Extraschicht. Foto: Verena Mai

Café Mirella

Nicht weit von der Extraschicht entfernt liegt das Café Mirella, am Fischzug 6. Dort gibt Frühstück bereits für 6 Euro, das große Frühstück kostet 10,50 Euro. Die Auswahl ist groß: Frühstück gibt es orientalisch, klassisch, türkisch oder amerikanisch. Frühstück gibt es täglich von 8 bis 12 Uhr, am Wochenende von 9 bis 12 Uhr. Gäste können unter der Telefonnummer (05341) 2966680 reservieren.

Café Mirella. Foto: Verena Mai

DOY Frühstückshaus: Der Spezialist für Frühstück

Am Rand der Innenstadt, an der Albert-Schweitzer-Straße 59, liegt das Frühstückshaus DOY. Es gibt türkisches Frühstück von 5 bis 15 Euro, auch eine vegetarische Auswahl. Geöffnet hat das DOY täglich von 8.30 bis 13.30 Uhr, am Wochenende von 9 bis 13.30 Uhr. Wer dort frühstücken möchte, kann unter der Telefonnummer (05341) 8332777 reservieren, wobei es viele Plätze gibt.

Das Doy Frühstückshaus. Foto: Verena Mai

Café Mira: gemütliches Café mit reichhaltigem Frühstück

Das Café Mira ist im Süden Lebenstedts gelegen, am Schölkegraben 6a. Das Frühstück ist klassisch bis international. Die Kosten für ein Frühstück liegen zwischen 7 und 11,90 Euro, geöffnet hat das Café von Dienstag bis Samstag zwischen 8 und 12 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr. Gäste können unter (05341) 598984 reservieren.

Das Café Mira. Foto: Verena Mai

Café am Brunnen

Das Café am Brunnen bietet klassisches Frühstück. Es liegt an der Chemnitzer Straße 33 und damit mitten in der Innenstadt. Es hat einen Raucherbereich. Frühstück kostet von 8,50 bis 14 Euro. Das Café hat Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet. Reservieren können Gäste unter der Telefonnummer (05341) 186279.

Das Café am Brunnen. Foto: Verena Mai

Café Haus am See: Selbstgemachte Kuchen und Marmeladen

Zwischen dem Stadtbad Salzgitter und dem Helios Klinikum liegt das Café Haus am See, Zum Salzgittersee 32. Die Inhaberin Marion Marquardt betreibt das Café seit 2018. Geöffnet hat es von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Hier gibt es ein großes Frühstück für 12,50 Euro, aber auch halbe Brötchen oder Waffeln. Eine Spezialität sind die selbst gebackenen Kuchen und Torten und die selbstgekochte Marmelade. Frühstück gibt es mit Vorbestellung auch für große Gruppen. Dafür können Interessierte unter der Telefonnummer 017638759804 reservieren.

Das Café Haus am See. Foto: Rudolf Karliczek

Wenn Sie auch ein tolles Frühstückslokal irgendwo in Salzgitter entdeckt haben, schreiben Sie bitte an redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

