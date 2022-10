Hier könnt ihr in Helmstedt Halloween feiern

Helmstedt feiert Halloween! Eine ganze Reihe von Partys steigen am Wochenende im ganzen Landkreis. Wir haben sie gesammelt: von Clubs über Bars bis zur Gruft der Helmfest-Macher. Ganze drei Tage habt ihr die freie Auswahl, wo ihr den Skelett-Tango tanzt.

Schon am Freitag lässt es das Loft zum ersten mal in Gruselatmosphäre krachen. Der Club in der Industriestraße will euch direkt zum Start des langen Wochenendesins richtige Feeling für Halloween bringen: Das Loft wird nicht nur in die passende Deko geschmissen, ihr dürft auch „Süßes oder Saures“ spielen, kriegt blutige Welcome-Shots und könnt auf einer eigenen Halloween-Stage zu Charts, Black, House, 90s und 2000s tanzen. Für die passende Musik sorgen Justin Pollnik und noisetime. Tickets bekommt ihr für 15 Euro ab 23 Uhr an der Abendkasse oder für 9,99 Euro im Vorverkauf. Beeilt euch aber: Laut Instagramseite des Loft sind nur noch 100 Tickets über. Die Party ist also fast ausverkauft.

Einen Tag später geht’s im New Number One am Papenberg weiter. In Helmstedts Innenstadt wird die Party aber länger: Das Number feiert am Samstag und am Sonntag. Beide Male erhält das beste Kostüm des Abends einen Getränkegutschein über 100 Euro. Jeder, der verkleidet auftaucht, bekommt aber auf jeden Fall ein Mischgetränk gratis. Auf die Ohren gibt es von DJ Jule und deichbeat. Los geht’s ab 23 Uhr.

Bis zu Geisterstunde in Schöningen

Wer am Samstag noch einen Platz zum Vortrinken sucht, sollte am Buschhaus in Richtung Schöningen vorbei schauen. Die Traditionskneipe Schöbi soll laut eigener Instagram-Seite zum Gruselkabinett werden, mit schauriger Deko, Halloween Drinks und einem Süßigkeitenbuffet. Schöningens Gruselkabinett für einen Tag öffnet um 19.30 Uhr die Pforten. Die Bar bittet aber darum, über Instagram oder Facebook Plätze zu reservieren.

Ebenfalls in der Stadt der Speere, aber etwas weiter abseits, dreht die die Schöninger Werbegemeinschaft in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Bonanza Open Air zu Halloween die Boxen auf. Mit DJ Henne, SignTwo und den LSDJs soll das frisch renovierte Dorfgemeinschaftshaus Hoiersdorf zum Hexenkessel gemacht werden. Die besten Kostüme werden von allen Gästen gewählt. Die besten drei gewinnen Gutscheine in Höhe von 50 Euro, 30 Euro und 20 Euro. Wenn ihr als Gruppe auftaucht, könnt ihr ein VIP-Ticket kaufen – dann habt ihr einen Tisch für euch plus eine Flasche Schnaps samt Mixgetränken eurer Wahl. Vor der Tür sorgen die Einkaufsbummler mit Crêpes und Burgern dafür, dass ihr nicht verhungern müsst. Einlass ist ab 18 Uhr am Thie in Hoiersdorf.

Heavy Metal in Büddenstedt, Friedhofsstimmung in Königslutter

Wem diese Partys nicht heavy genug sind, sollte sich nach Büddenstedt wagen. Die Macher des Helmfests wollen nach dem Erfolg im Sommer nachlegen – mit einer Party im Büddenstedter Rathaussaal. In „Gruftatmosphäre“ heizen sechs Bands und DJs aus der dunklen Musikszene den Freunden schwerer Musik ein. Mit am Start ist unter anderem die Mosher’s Night mit DJ Schnapsi, der in ganz Deutschland auflegt. Damit auch niemand durstig bleibt, kümmern sich Krankenschwestern mit ihren Spritzen um euch. Los geht die Feier am Sonntag um 19 Uhr auf dem Rathausplatz in Büddenstedt.

Nur Königslutter geht leer aus. Keine einzige große Halloweenparty findet in diesem Jahr in der Kaiserstadt am Dom statt. Wenn ihr also auf der Nordseite des Elms lebt, schaut Richtung Helmstedt und Schöningen – dann könnt ihr das gruseligste Wochenende des Jahres trotzdem richtig durchfeiern.

Auch die Kleinen dürfen feiern

Aber auch denen, die für Clubs und Bars noch viel zu jung sind, wird am Wochenende nicht langweilig. Im Schöninger Klosterkrug an der St.-Lorenz-Kirche steigt am Montag von 16 Uhr an ein Halloween-Fest für kleine und große Gruselfans. Stockbrot, Marshmallows und viele weitere Leckereien werden angeboten. Bei Einbruch der Dunkelheit können kleine „Gruselmonster“ sich in einen Laternenumzug einreihen.

Im Nordkreis sorgt der Sportverein Meinkot am Montag für Gruselspaß für die ganze Familie: Los geht es um 15 Uhr auf dem Areal an der Lindenstraße. Ein Gruselbuffet soll zum Gaumenschmaus für Kinder werden, Erwachsene können sich am Hexentopf laben. Bastelaktionen und Halloween-Schminken gibt es selbstverständlich auch. Eine „Süßes sonst gibt’s Saures“-Tour startet um 17 Uhr.