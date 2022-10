Peine. Am 9. Oktober sind Landtagswahlen in Niedersachsen. Acht Kandidaten aus dem Wahlkreis 4 in Peine wollen in den Landtag. Das sollten Sie wissen.

Eine Frau steckt einen Wahlbrief in einen Postkasten. Obwohl keine Corona-Einschränkungen am Wahltag zu erwarten sind, hält der Trend zur Briefwahl bei der niedersächsischen Landtagswahl an. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur Landtagswahl im Kreis Peine.

Niedersachsen-Wahl Endspurt in Peine: Kandidaten, Zahlen, Fakten zur Landeswahl

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, ist Landtagswahl in Niedersachsen – so auch im Landkreis Peine .

. Wie stimmen die 79.287 Wahlberechtigten im Wahlkreis 4 ab?

ab? Wichtige Informationen zum Wahltag, zu vergangenen Ergebnisse sowie zu aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in dieser Übersicht!

Überall hängen die Wahlplakate im Landkreis Peine: Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Eine Besonderheit für die Menschen im Kreis Peine ist dabei, dass sich der Landkreis in drei Wahlkreise unterteilt.

Wählt der Großteil im Wahlkreis 4, so gehört die Gemeinde Vechelde zum Wahlkreis 2 und somit zu Braunschweig-Süd – und so sind auch andere Kandidaten zu sehen, wenn man eben noch in Bortfeld und nun im benachbarten Vechelade ist. Die Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Lengede sind dem Wahlkreis 11 zugeordnet und wählen somit die Landtagsabgeordnete oder den Landtagsabgeordneten für Salzgitter mit.

Welche Gemeinden gehören zum Wahlkreis Peine?

Der Wahlkreis 4 ist der dominierende im Peiner Land: Die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Wendeburg und die Stadt Peine angehören diesem an. Doch mit der Besonderheit steht auch eins schon fest: Es wird in Hannover drei Vertreter geben, die dem Landkreis Peine verbunden sind.

Im Wahlkreis 4 sind es übrigens etwas weniger Stimmberechtigte als noch im Jahr 2017: 79.356 Einwohner durften vor fünf Jahren wählen.

Welche Themen sind zur Landtagswahl in Peine bestimmend?

Ein großes Thema im Wahlkreis 4 ist das Peiner Klinikum – und die Zukunft. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und natürlich all die Facetten rund um das Thema Energie stehen ebenfalls im Fokus. Ein Thema, für das sich die Direktkandidaten in Peine unter anderem stark machen wollen, ist der Umzug der Peiner Polizei. Diese Forderung wurde parteiübergreifend geäußert.

Das sind die Direktkandidaten im Wahlkreis 4

Folgende Politiker stellen sich im Wahlkreis Peine im Oktober 2022 zur Wahl:

Julius Schneider (SPD)

Christoph Plett (CDU)

Heiko Sachtleben (GRÜNE)

Benedikt Schurm (FDP)

Rudolf Meißner (AfD)

Christoph Podstawa (Die Linke)

Thomas Mittag (Die Basis)

Michael Baum (Freie Wähler)

Wir stellen die Politiker in unserer Kandidaten-Übersicht näher vor – darin beantworten sie auch, was ihre wichtigsten Anliegen sind.

Wichtiges zu Wahltag und Briefwahl im Kreis Peine

Am 9. Oktober gibt es in Wahlkreis 4 genau 95 Urnenwahlbezirke und 23 Briefwahlbezirke. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Der Landkreis erklärt: Die Briefwahlunterlagen erhalten die Wählerinnen und Wähler in ihren Wohnsitzgemeinden.

Wenn die Briefwahl nicht direkt im Rathaus durchgeführt wird, sondern man die Briefwahlunterlagen mit nach Hause nimmt beziehungsweise zugeschickt bekommt, ist die Absendung des Wahlbriefs rechtzeitig vorzunehmen. Der Wahlbrief kann auch direkt im Briefkasten am Kreishaus, Burgstraße1, 31224 Peine eingeworfen werden und muss spätestens am 9. Oktober um 18 Uhr beim Kreiswahlleiter eingegangen sein.

So fiel das Ergebnis der Landtagswahl 2017 in Peine aus

Sechs Kandidaten waren im Wahlkreis 4 bei der vergangenen Landtagswahl angetreten. Die Basis und die Freien Wähler fehlten seinerzeit. Die meisten Stimmen vereinte die SPD im Jahr 2017 auf sich – sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen (48,1 und 44,7). Die Sozialdemokraten waren damals mit Matthias Möhle angetreten. Seit 2008 ist er Abgeordneter. In diesem Jahr tritt er nicht mehr an. Christoph Plett (CDU) zog über die Landesliste in den Landtag ein.

Die Christdemokraten bekamen 32,3 Prozent der Erststimmen und 30 Prozent der Zweitstimmen. Auf die Grünen entfielen 5,0 Prozent (Erststimme) und 6,6 Prozent (Zweitstimme). Für die FDP stimmten im vierten Wahlkreis 4,2 Prozent (Erststimme) und 5,9 Prozent (Zweitstimme). Die Linke bekam 3,8 (Erststimme) beziehungsweise 3,9 Prozent (Zweitstimme). Die AfD erhielt 6,5 Prozent der Erststimmen und 6,7 Prozent bei den Zweitstimmen.