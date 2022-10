Hier gibt es Fakten für Salzgitteraner rund um die Landtagswahl

Salzgitter. Am 9. Oktober sind Landtagswahlen. Diese Kandidaten wollen für Salzgitter in den Landtag einziehen. Und: So präsentiert die Stadt die Ergebnisse.

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Was Sie als Salzgitteraner zur Wahl wissen müssen, verraten wir Ihnen. (Symbolfoto)

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, ist Landtagswahl in Niedersachsen – auch in Salzgitter wird also gewählt

Wichtige Informationen zum Wahltag, zu vergangenen Ergebnissen sowie zu den aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in dieser Übersicht

So präsentiert die Stadt am Wahlabend die Ergebnisse?

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, ist Landtagswahl in Niedersachsen – gewählt wird also auch in Salzgitter. 14 Kandidatinnen und Kandidaten treten zur Landtagswahl in den beiden Slazgitteraner Wahlkreisen an.

Welche Wahlkreise gibt es in Salzgitter? Wie teilen sich diese auf?

In Salzgitter gibt es zur Landtagswahl zwei Wahlkreise. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Wahlkreis 10 Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter: dazu gehören aus der Stadt Salzgitter die Stadtteile: Salzgitter-Bad, Barum, Beinum, Flachstöckheim, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Lobmachtersen, Ohlendorf, Ringelheim sowie aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Gemeinde Schladen-Werla, die Samtgemeinden Baddeckenstedt, Elm-Asse, Oderwald, die gemeindefreien Gebiete Am Großen Rhode, Barnstorf-Warle sowie Voigtsdahlum.

Wahlkreis 11 Salzgitter: dazu gehören die Stadtteile Beddingen, Bleckenstedt, Bruchmachtersen, Calbecht, Drütte, Engelnstedt, Engerode, Gebhardshagen, Hallendorf, Heerte, Immendorf, Lebenstedt, Lesse, Lichtenberg, Osterlinde, Reppner, Salder, Sauingen, Thiede, Üfingen, Watenstedt sowie die Gemeinde Lengede (Landkreis Peine).

Das sind Salzgitters Wahlkreise und Kandidaten der Landtagswahl 2022. Foto: Jürgen Runo

Das sind die Direktkandidatinnen und -kandidaten in den Wahlkreisen

Wahlkreis 10:

SPD: Marcus Bosse

CDU: Sarah Grabenhorst-Quidde

Bündnis 90/Die Grünen: Julia Mefs

FDP: Sascha Schneider

AfD: Jürgen Pastewsky

Die Linke: Christos Paralis

Die Basis: Matthias Stodolka

Wahlkreis 11:

SPD: Stefan Klein

CDU: Banafsheh Nourkhiz

Bündnis 90/Die Grünen: Michael Dröse

FDP: Tobias Seeland

AfD: Thomas-Peter Disselhoff

Die Linke: Selahettin Ince

Die Basis: Erhard Bekurts

So informiert die Stadt Salzgitter am Wahlabend

Zum Ablauf der Landtagswahl in den beiden Wahlkreisen der Stadt Salzgitter informiert die Verwaltung. Laut Mitteilung wird über aktuelle Live-Seiten im Internet und im Saal der Alten Feuerwache in Lebenstedt am Sonntag, 9. Oktober, über den Ausgang der Landtagswahl informiert.

Wahlpräsentation im Internet: Die Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken erscheinen direkt nach ihrem Eingang im Wahlbüro auch im Internet auf der Webseite www.salzgitter.de. Betrachtet werden kann das Ergebnis in den Wahlkreisen 10 und 11 aufgeteilt nach Erst- und Zweitstimmen. Ab etwa 18.45 Uhr ist mit den ersten Resultaten zu rechnen.

Wahlpräsentation in der Alten Feuerwache: Parallel dazu läuft bereits ab 18 Uhr die städtische Wahlpräsentation im Saal der Alten Feuerwache in Salzgitter-Lebenstedt. Auf mehreren Leinwänden können die Ergebnisse für die beiden Wahlkreise der Stadt Salzgitter verfolgt werden.

Informationen für den Wahlsonntag

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Grundsätzlich wahlberechtigt sind Deutsche, wenn sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten im Land Niedersachsen ihren Wohnsitz haben, nicht aufgrund einer zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsentscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen und in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und/oder ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen und haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Am Wahlsonntag kann in begründeten Ausnahmefällen noch bis 15 Uhr vom Briefwahlrecht Gebrauch gemacht werden.

Weitere Informationen erhalten die betroffenen Wahlberechtigten unter der Telefonnummer 05341 / 839-3665.

Im Stadtgebiet Salzgitters gibt es 100 Wahlbezirke, die sich auf 50 Wahllokale verteilen, von denen zwölf nicht barrierefrei sind. Rund 1000 Wahlhelfer werden im Einsatz sein, und es gibt 20 Briefwahlvorstände.

So fiel das Ergebnis der Landtagswahl 2017 in Salzgitter aus

Bei der Landtagswahl 2017 gingen in beiden Salzgitteraner Wahlkreisen 14 Kandidaten und 8 Parteien an den Start. Im Wahlkreis 10 setzte sich 2017 Marcus Bosse mit 48,3 Prozent (2013: 47,6 Prozent) durch. Im Wahlkreis 11 punktete Stefan Klein mit 52,2 Prozent (2013: 52,9 Prozent).