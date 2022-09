Auto prallt gegen massiven Baum: 83-jährige Beifahrerin stirbt

Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum ist eine 83-jährige Frau am Mittwoch in Bad Zwischenahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen saß die Frau als Beifahrerin im Wagen einer 89 Jahre alten Fahrerin. Diese sei aus bisher unbekannten Gründen mit dem Auto von der Straße abgekommen und im Straßengraben frontal gegen einen massiven Baum geprallt. Die Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Autos waren nicht in den Unfall involviert.

32-Jährige mit Baseballschlägern angegriffen und schwer verletzt

Mit Baseballschlägern ist eine Frau auf einem Spielplatz im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) im Beisein ihres eineinhalb Jahre alten Kindes angegriffen und schwer verletzt worden. Die 32-Jährige habe sich dort mit dem ehemaligen Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Kindes getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Plötzlich tauchten zwei maskierte Täter auf und schlugen auf die Frau ein. Dabei wurde sie auch am Kopf getroffen. Der Mann und das Kind blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen wird der 40-jährige Vater verdächtigt, die unbekannten Schläger zu der Tat am Freitagmorgen angestiftet zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Segler rettet sich nach Bootsunfall in der Nordsee

Zahlreiche Einsatzkräfte haben vor der Insel Juist nach einem Segler gesucht. Der Mann konnte sich jedoch nach der Havarie am Dienstagabend selbst ans Ufer retten. Er war erschöpft und leicht unterkühlt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Bootsführer der etwa elf Meter langen Segelyacht hatte sich bei der Seenotleitung Bremen gemeldet und geschildert, dass die Strömung und der starke Wind sein Boot auf die Sandbänke vor der Insel Juist drückten. Die Seenotretter rückten daraufhin aus.

Die Lage spitzte sich den Angaben zufolge zu, als nach einer heftigen Berührung mit dem Meeresgrund der Mast der Yacht brach und auf das Deck stürzte. Es gab keinen Kontakt mehr zu dem Segler. Ein Rettungsboot erreichte das havarierte Schiff, von dem Bootsführer fehlte jede Spur. Kurz darauf sahen die Einsatzkräfte Lichtzeichen einer Taschenlampe. Der Segler war mit einem Schlauchboot sicher an den Juister Strand gekommen. Wie es mit der havarierten Segelyacht weitergeht, müsse nun geklärt werden, teilte die Feuerwehr mit.