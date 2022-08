Körperverletzung in Goslar: Täter soll Männer geschlagen haben

In Goslar ist es am Samstagabend zu einer Körperverletzung gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter soll am Samstag zwei Männer in Goslar geschlagen haben. Die Opfer im Alter von 55 und 62 Jahren wurden dabei leicht verletzt, teilte die Polizei Goslar am Sonntagmorgen mit.

Der Vorfall soll sich gegen 18 Uhr im Ortsteil Oker an einer Bushaltestelle ereignet haben. Im Anschluss sei der Täter geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

100 tote Hühner nach Brand auf Bauernhof bei Osnabrück

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Bramsche im Landkreis Osnabrück sind rund 100 Hühner gestorben. Ein Unterstand sei am Freitag aus ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, teilte sie Polizei am Sonntag mit. Neben den Tieren befanden sich dort auch landwirtschaftliche Maschinen, mehrere Heuballen und Brennholz. Ein Bagger riss den Unterstand ab, damit die Feuerwehr den Brand besser löschen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro. Der Brandort wurde für die Ermittlungen beschlagnahmt.

Feuerwehr-Großeinsatz wegen brennender Firmenhallen in Steinfeld

Ein Brand in zwei Hallen eines Maschinenbau-Unternehmens in Steinfeld (Kreis Vechta) hat am Samstagabend rund 200 Helfer mehrerer Feuerwehren beschäftigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eines der beiden Gebäude komplett zerstört. In dem anderen griffen die Flammen außerdem auf Wohn- und Büroräume über. Bis zum späten Abend musste weitergelöscht werden. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst ungeklärt – die Beamten ermitteln.

Unfall im Kreisel bei Osnabrück – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Belm im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin sei in einen Kreisverkehr gefahren und habe den Mann dabei übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den ersten Erkenntnissen nach sei sie wohl von der tiefstehenden Sonne am Freitagabend geblendet worden. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 65 Jahre alte Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Nachdem er von einem Notarzt versorgt worden war, kam er in ein Krankenhaus.

Betrunkener Autofahrer prallt in Burgdorf gegen Baum

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in Burgdorf bei Hannover von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er sei dabei in der Nacht zum Sonntag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,04 ergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Umspannstation in Nordhorn in Brand geraten

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am frühen Samstagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen eine Umspannstation in Brand geraten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am Sonntagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Mehrere Brände in Meppen in einer Nacht – Teils hoher Sachschaden

In Meppen (Landkreis Emsland) hat es in der Nacht zum Sonntag an mehreren Orten gebrannt. Auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses fingen am Morgen Möbel Feuer, wodurch mehrere Fenster des Hauses sowie eine angrenzende Wohnung stark beschädigt wurden. Es kam zu einem Sachschaden von rund 80.000 Euro, teilte die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am Sonntagmorgen mit.

Zudem brannte es im Obergeschoss eines Supermarktes. Die Feuerwehr und die Sprinkleranlage verhinderten laut Polizei, dass sich die Flammen ausbreiteten. Zu einem weiteren Brand kam es in einer Garage, der aber schnell gelöscht war. Bei den Bränden wurde niemand verletzt – die Ursache für die Feuer war zunächst unklar.

