Waldbrand in Helmstedt

Waldbrand in Helmstedt Großer Waldbrand bei Königslutter: 400 Feuerwehrkräfte vor Ort

Im Kreis Helmstedt ist die Waldbrandgefahr seit Tagen sehr hoch. Immer wieder kommt es zu kleineren Bränden – wie auch in der gesamten Region.

seit Tagen sehr hoch. Immer wieder kommt es zu kleineren Bränden – wie auch in der gesamten Region. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde der bislang größte Brand gemeldet: Unweit von Königslutter brannte eine Fläche von zirka einem Hektar Größe.

gemeldet: Unweit von Königslutter brannte eine Fläche von zirka einem Hektar Größe. Die Löscharbeiten sollen noch bis in den Nachmittag des Freitags andauern.

Die Feuerwehr rückte mit einem massiven Aufgebot aus, um das Feuer zu bekämpfen.

rückte mit einem massiven Aufgebot aus, um das Feuer zu bekämpfen. Auch der Landrat aus Helmstedt machte sich ein Bild von der Lage.

Am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr hat die Feuerwehr Helmstedt einen „größeren Waldbrand“ bei der Ortschaft Lauingen in der Nähe von Königslutter im Kreis Helmstedt gemeldet. Ersten Informationen zufolge war der Brand an der Straße zwischen den Ortschaften Lauingen und Scheppau ausgebrochen, unterhalb des Naturschutzgebiets Rieseberg.

Der Brandherd liegt scheinbar direkt neben der angrenzenden Straße. Über ein Feld breitete sich das Feuer in das dahinterliegende Waldgebiet aus. Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Andreas Meißner sagte: „Es handelt sich bei dem brennenden Waldstück um ein Kiefernwäldchen – das ist aktuell besonders trocken. Es entstand ein sogenanntes Wipfelfeuer.“

Die Brandursache ist noch nicht bekannt

Laut Feuerwehrangaben brannte eine Fläche von ungefähr einem Hektar. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei vom Donnerstagabend keine.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt etwa 400 Feuerwehrleute vor Ort. Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr waren es immer noch etwa 120 Kräfte. Sie flogen mit Drohnen und Wärmebildkameras den Einsatzort auf der Suche nach weiteren Glutnestern ab. Es rückten alle 16 Ortsfeuerwehren aus dem Bereich Königslutter aus, dazu viele weitere aus dem Kreis Helmstedt, darunter ein Fahrzeug mit großem Fassungsvolumen der Feuerwehr Helmstedt. Aus der Samtgemeinde Nord-Elm sowie aus Büddenstedt und Mariental unterstützten weitere Tanklöschfahrzeuge. Auch gab es Hilfe aus Wolfsburg sowie der Flughafenfeuerwehr Braunschweig. Aufgrund der hohen Temperaturen rückten am Abend weitere Kräfte aus Wolfenbüttel nach, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Meißner: „Auch Getränke und Verpflegung sind vor Ort und aktuell besonders wichtig.“Zudem unterstützten das THW und Landwirte. Die Einsatzleitung hat Kreisbrandmeister Maik Wermuth inne.

Rund um das brennende Waldgebiet sind die Straßen gesperrt (Screenshot). Foto: Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen

Die Feuerwehr hält sich für weitere Einsätze bereit

Einsatzleiter Wermuth: „Theoretisch hätten wir noch weitere Wehren alarmieren können. Doch im Hinblick auf die allgemein hohe Waldbrandbrandgefahr im Landkreis haben wir uns auf die angeforderten Wehren beschränkt. Wir müssen auch an anderen Stellen einsatzbereit sein.“ Die Straßen rund um das Waldgebiet Rieseberg waren für die Löscharbeiten gesperrt.

Ein Problem für die Einsatzkräfte: Die Brandfläche befand sich in einem Gebiet ohne Hydranten. Die Feuerwehrfahrzeuge mussten deshalb zum Befüllen in die umliegenden Ortschaften wie Lauingen, Scheppau oder Rieseberg fahren. Auch Wasserleitungen für die Feldberegnung wurden angezapft. „Wir werden hier sicherlich noch länger zu tun haben“, sagte Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Andreas Meißner gegen 20 Uhr. Das THW sei unterwegs, um die Brandfläche auszuleuchten. Gegen 22 Uhr war das Feuer größtenteils unter Kontrolle.

Lesen Sie auch:

Auch ein Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, half bei der Koordination der Einsatzkräfte und bei der Suche nach Brandnestern. „Die Drohne führt die Einsatzkräfte von oben zu den Brandherden“, so Meißner. Die Löscharbeiten sollten noch bis in die Morgenstunden andauern – allerdings mit einer kleineren Mannschaft. Gegen 22 Uhr war das Feuer größtenteils unter Kontrolle.

Der Feld- und Waldbrand hat sich von der Kreisstraße 5 aus in östliche Richtung in das Naturwaldreservat Rieseberg ausgedehnt und umfasst etwa einen Hektar. Foto: Dirk Fochler

Meißner hob besonders den Einsatz der Landwirte aus der Umgebung hervor: „Sie haben uns ununterbrochen mit Wasser versorgt.“ Auch zwei Fahrzeuge des Wasserverbands waren zur Unterstützung im Einsatz.

Auch Landrat Gerhard Radeck machte sich ein Bild der Lage vor Ort: „Die wechselnden Windrichtungen erschweren den Löscheinsatz.“ Die Versorgung mit Wasser aus den umliegenden Ortschaften hingegen habe ohne Probleme funktioniert, lobte er.

Dieser Artikel wird aktualisiert.