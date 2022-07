Niedersachsen: Weiter Isolationspflicht bei Corona-Infektion

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich in Niedersachsen weiterhin in Isolation begeben. Diese Pflicht soll unverändert fünf Tage betragen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Mittwoch sagte. Die entsprechende Verordnung soll demnach bis zum 27. August verlängert werden.

Sie sieht ebenfalls vor, dass ein positiver Corona-Test mit einem PCR-Test abzuklären ist. PCR-Tests gelten als zuverlässiger als ein Corona-Schnelltest.

Ministerpräsident Stephan Weil gegen eine Aufhebung der Isolationspflicht

Schon zuvor hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dagegen ausgesprochen, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. „Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Infizierte, die sich nicht isolieren, können auch ohne eigene Symptome andere anstecken und deren Gesundheit gefährden.“

Man löse auch keinen Personalmangel, indem man viele Infizierte in die Betriebe lasse, die dann wieder andere infizierten, betonte Weil. Im Fall einer Aufhebung der Isolationspflicht würden alle Beschäftigten einem unnötigen Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz ausgesetzt. „Auch ein Blick in die Kliniken und auf die Todeszahlen zeigt, dass derzeit überhaupt kein Anlass besteht, um über eine Aufhebung der wenigen verbliebenen Schutzmaßnahmen zu diskutieren.“

Der Marburger Bund Niedersachsen sprach sich ebenfalls gegen ein Ende der Corona-Isolationspflicht aus. Dies hätte katastrophale Folgen, hieß es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Eine Corona-Infektion bleibe weiterhin keine einfache Atemwegserkrankung.

